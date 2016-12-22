Какие банкиры покинули Россию на фоне проблем у их банков

Сергей Пугачев, Межпромбанк

Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев в 2011 году был снят с поста сенатора за «пренебрежение обязанностями» и вскоре покинул Россию. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблении полномочиями при выдаче кредитов Межпромбанком. По версии следствия, в 2008–2009 годах организованная группа, в которую входили Пугачев и топ-менеджеры Межпромбанка, похитила более 28 млрд руб. Позже было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 64 млрд руб. В результате осенью 2010-го ЦБ отозвал у банка лицензию. После Пугачев долгое время жил в Лондоне, а затем переехал во Францию, гражданином которой он является.