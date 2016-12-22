Какие банкиры покинули Россию на фоне проблем у их банков

РБК вспомнил, какие российские банкиры уже покинули страну после того, как у их банков возникли сложности.
Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев в 2011 году был снят с поста сенатора за «пренебрежение обязанностями» и вскоре покинул Россию. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблении полномочиями при выдаче кредитов Межпромбанком. По версии следствия, в 2008–2009 годах организованная группа, в которую входили Пугачев и топ-менеджеры Межпромбанка, похитила более 28 млрд руб. Позже было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 64 млрд руб. В результате осенью 2010-го ЦБ отозвал у банка лицензию. После Пугачев долгое время жил в Лондоне, а затем переехал во Францию, гражданином которой он является.
В декабре 2010 года в отношении топ-менеджеров и владельцев Банка Москвы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следователей, президент финансовой организации Андрей Бородин вместе с другими участниками дела незаконно выдал компании «Премьер Эстейт» кредит на сумму 12,76 млрд руб. В 2013 году Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин были обвинены в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Годом позже следствие выдвинуло двум фигурантам новое обвинение — в хищении. На санацию банка государство выделило рекордные на тот момент 295 млрд руб. Сам Бородин уехал в Лондон.
Банк «Траст» в декабре 2014 года был передан на санацию «ФК Открытие». Изначально ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб., но впоследствии увеличил оценку до 114 млрд руб. В январе 2015 года регулятор сообщил, что проблемы у «Траста» возникли из-за действий прежних владельцев и руководства банка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вывода активов (мошенничество), сотрудники МВД задержали бывших топ-менеджеров: финдиректора Евгения Ромакова и бывшего и.о. предправления Олега Дикусара. В декабре 2015 года суд заочно арестовал бывших акционеров «Траста» Николая Фетисова, Сергея Беляева и Илью Юрова. Первые двое, по данным СМИ, находятся за пределами России, последний уехал жить в Лондон.
В 2013 году было возбуждено дело об отмывании денег в Мастер-банке. Большей частью акций банка владела семья Булочник: предправления Борис Булочник, его жена Надежда, сыновья Александр (на фото) и Игорь. После возбуждения дела Борис и Надежда Булочник уехали за границу.
В июле 2015 года Банк России отозвал лицензии сразу у нескольких банков бизнесмена Анатолия Мотылева — права на осуществление деятельности лишились «Российский кредит», Мосстройэкономбанк, АМБ Банк и «Тульский промышленник». Кроме того, лицензий лишились семь НПФ, которые связывали с Мотылевым. В отношении самого банкира было заведено уголовное дело. По версии следствия, в Мосстройэкономбанке были осуществлены махинации на сумму 1,25 млрд руб. Сам Мотылев, по сообщениям СМИ, уехал за границу.