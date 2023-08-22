Россияне стали вдвое реже хранить деньги в долларах

До 6% сократилась доля россиян, держащих сбережения в долларах. Летом рубль продолжил обновлять минимумы по отношению к зарубежным валютам с весны 2022-го

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Доля россиян, хранящих сбережения в долларах, с прошлого января снизилась к этому июлю вдвое — с 11 до 6%, следует из результатов июльского исследования ВЦИОМа.

За курсом рубля регулярно и иногда следят 58% опрошенных, показатель не поднимался до таких значений с прошлого июля. Доля россиян, не следящих за колебанием курса национальной валюты, снизилась в июле до 42%, так низко этот показатель падал также лишь год назад.

Респондентов попросили предположить, сколько будет стоить доллар к рублю через три месяца и год. Динамику колебаний курса в первом случае решились спрогнозировать 57% опрошенных и только 38% во втором — остальные затруднились предположить, каким будет курс. В среднем россияне предположили, что через три месяца доллар будет стоить 95 руб., а через год — 97 руб.

Больше четверти россиян (27%) не имеют никаких сбережений. При этом больше половины опрошенных (68%) хранят сбережения в рублях, еще 6% отдают предпочтение доллару, а 4% — евро.

Исследование провели методом телефонного интервью 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Курс доллара снова начал расти в начале лета. В августе рубль продолжил обновлять минимумы с прошлогодней весны на фоне дисбаланса спроса и предложения валюты. Исторический максимум был зафиксирован 10 марта прошлого года, когда курс американской валюты поднимался до 121 руб. за доллар. Курс доллара 22 августа составил 94,13 руб.

Агентство Bloomberg в начале августа включило рубль в тройку худших валют развивающихся стран вместе с турецкой лирой и аргентинским песо, указав, что тот с начала года ослаб по отношению к доллару на 24%.

Центробанк объяснял ослабление рубля сокращением сальдо платежного баланса. «Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — говорила бывший первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (покинула пост с 1 августа).

Россияне в июне одновременно сократили все валютные накопления на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, писало «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка. Это произошло впервые с 2018 года, когда регулятор стал вести такую статистику.