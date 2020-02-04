Коллекторам дадут возможность работать под «цифровыми» псевдонимами

Коллекторы смогут не называть должникам свои полные имена и ограничиваться специальными идентификаторами, следует из новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов. Так взыскателей хотят защитить от агрессии должников

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Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов. Такой пункт содержится в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» (есть у РБК), два участника рабочей группы по законопроекту и представитель Минюста это подтвердили. В министерстве отметили, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и Банке России не ответили на запросы РБК. Сопредседатель рабочей группы по законопроекту о взыскании, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отказался от комментариев до публикации законопроекта, подчеркнув, что работа над документом не завершена.

Зачем коллекторам анонимность

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками. Речь идет о непосредственном взаимодействии с клиентом — звонках или личных встречах. Профессиональные взыскатели должны сообщить человеку свою фамилию, имя и отчество, прежде чем упоминать о задолженности.

Новая версия законопроекта, который разрабатывает Минюст при участии ФССП и представителей бизнеса, дает им возможность называть лишь имя и идентификационный код. Идентификаторы сотрудникам будут присваивать работодатели, они также будут обязаны обеспечить соответствие кода и конкретного работника, следует из документа.