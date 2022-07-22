Набиуллина назвала отличия между кризисом в пандемию и текущим

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Экономический кризис, начавшийся в этом году, и кризис времен пандемии сравнивать не стоит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания ЦБ.

«Мы действительно по многим аспектам сравниваем ситуацию с пандемией, но по сути это два разных кризиса. Потому что во время пандемии, пандемийный кризис можно было назвать таким циклическим кризисом, когда в начале был шок спроса и из-за локдауна, из-за того, что люди не могли просто потреблять так, как они потребляли. И мы понижали ставку, чтобы подтолкнуть спрос. И спрос очень быстро и даже быстрее наших ожиданий восстановился», — сказала она.

Однако потом, по словам Набиуллиной, стали проявляться проблемы предложения, и они оказались более длительными. Они связаны с логистическими и производственными цепочками, их разрывом. Из-за этого предложение не росло, хотя спрос вырос.

«Сейчас все-таки кризис структурный, во многом он был катализирован шоками страны предложения. При этом снижается и потенциал экономики, и снижение ставки, даже очень большое, не сможет в той же мере компенсировать спрос, как в 2020 году», — сказала глава ЦБ

ЦБ внимательно смотрит, что происходит с потребительским спросом и насколько его динамика соответствует динамике предложения. Связывать эти два кризиса не стоит, заключила она.

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