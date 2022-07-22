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Набиуллина назвала отличия между кризисом в пандемию и текущим

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экономический кризис, начавшийся в этом году, и кризис времен пандемии сравнивать не стоит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания ЦБ.

«Мы действительно по многим аспектам сравниваем ситуацию с пандемией, но по сути это два разных кризиса. Потому что во время пандемии, пандемийный кризис можно было назвать таким циклическим кризисом, когда в начале был шок спроса и из-за локдауна, из-за того, что люди не могли просто потреблять так, как они потребляли. И мы понижали ставку, чтобы подтолкнуть спрос. И спрос очень быстро и даже быстрее наших ожиданий восстановился», — сказала она.

Однако потом, по словам Набиуллиной, стали проявляться проблемы предложения, и они оказались более длительными. Они связаны с логистическими и производственными цепочками, их разрывом. Из-за этого предложение не росло, хотя спрос вырос.

«Сейчас все-таки кризис структурный, во многом он был катализирован шоками страны предложения. При этом снижается и потенциал экономики, и снижение ставки, даже очень большое, не сможет в той же мере компенсировать спрос, как в 2020 году», — сказала глава ЦБ

ЦБ внимательно смотрит, что происходит с потребительским спросом и насколько его динамика соответствует динамике предложения. Связывать эти два кризиса не стоит, заключила она.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Эльвира Набиуллина финансовый кризис пандемия

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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