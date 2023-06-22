Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку

Под руководством нового председателя турецкий ЦБ принял решение об ужесточении денежно-кредитной политики. До этого ключевая ставка последовательно снижалась, несмотря на ускоряющийся рост цен в стране

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Центральный банк Турецкой Республики повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», — объяснили в турецком ЦБ.

В сообщении регулятор обращает внимание на высокий уровень инфляции в стране. По итогам мая инфляция составила 39,59% в пересчете на год, сообщал Институт статистики Турции. По оценке независимой группы анализа инфляции (ENAG), инфляция в Турции по итогам мая достигала 109,01%. Цель Центробанка Турции по инфляции составляет 5%.

В качестве основных проинфляционных факторов турецкий ЦБ называет высокий внутренний спрос, ценовое давление и устойчивую инфляцию в секторе услуг. «В дополнение к этим факторам комитет ожидает, что ухудшение ценовой динамики окажет дополнительное давление на инфляцию», — отмечается в сообщении.

Одновременно с повышением ставки в июне турецкий ЦБ дал рынку жесткий сигнал. «Ужесточение денежно-кредитной политики будет и далее усиливаться по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза по инфляции. Показатели инфляции будут тщательно отслеживаться, и ЦБ будет продолжать решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в соответствии со своей основной целью обеспечения стабильности цен», — подчеркивается в сообщении.

Это первое ужесточение c марта 2021 года и первое решение по ключевой ставке, принятое турецким ЦБ под руководством Хафизе Гайе Эркан. О ее назначении председателем турецкого Центробанка стало известно в начале июня, спустя неделю после победы на выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. До работы в турецком ЦБ Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic. Эксперты ожидали, что с новым председателем политика турецкого регулятора станет более традиционной — то есть ЦБ будет реагировать на ускорение инфляции повышением ставки. Сам Эрдоган также отмечал, что будет давать новой экономической команде больше свободы действий, писал Bloomberg.

Повышение ключевой ставки предсказывали все аналитики (21 человек), принимавшие участие в консенсус-прогнозе Bloomberg. Накануне заседания турецкого ЦБ они давали широкий диапазон вариантов решения по ключевой ставке. В качестве минимально возможного назывался шаг в 550 б.п. и повышение ставки до 14%, но такой сценарий предсказывал только один аналитик. Еще трое участников прогноза ожидали повышения до 15% (например, экономисты французского Societe Generale и Bloomberg Economics). 11 участников прогноза предполагали повышение ключевой ставки на 1150 б.п. — до 20%. Также допускались варианты повышения ставки до 30% (прогноз турецкой инвесткомпании Yatırım Finansman) и до 40% (прогноз Goldman Sachs).

Аналитики, которых опросил РБК, тоже разошлись в оценках. Директор по инвестициям Дмитрий Полевой полагал, что турецкий ЦБ повысит ключевую ставку до 15–16% годовых и анонсирует дальнейшее ужесточение политики и отказ от нетрадиционных мер регулирования. При этом для стабилизации макроэкономических дисбалансов Турции, по словам Полевого, необходима ставка 25–30%. Но столь радикальное одномоментное ужесточение могло бы повысить риски финансовой стабильности, отметил эксперт.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал повышение до 25%. Несмотря на консенсус-прогноз в 20%, новая глава турецкого ЦБ может «сделать больше, чем ожидает рынок, чтобы заслужить репутацию», объяснял эксперт. Президент Ассоциации специалистов финансового рынка «ACI Россия» Евгений Егоров допускал, что турецкий ЦБ может повысить ставку до 30%. «Выборы прошли, популизм в денежной политике должен уступить место профессионализму и прагматизму», — говорил эксперт.

Как ранее действовал турецкий Центробанк

Последний раз турецкий ЦБ повышал ключевую ставку в марте 2021 года — с 17 до 19% годовых. Тогда регулятор объяснял свое решение рисками повышения инфляционных ожиданий и ускорением роста цен. Также турецкий ЦБ обещал сохранять «жесткую денежно-кредитную политику», пока «индикаторы не укажут на постоянное снижение инфляции и ценовую стабильность».

На отметке 19% ключевая ставка продержалась полгода: на заседании 23 сентября турецкий ЦБ снизил ставку до 18%. Такое решение стало неожиданностью для рынка, так как инфляция ускорилась: в марте она составляла 16,19% в пересчете на год, а по итогам сентября достигла 19,58%, следует из данных Института статистики Турции. В своем сообщении по итогам заседания по ключевой ставке регулятор признавал, что цены на продукты растут, а предложение ограничено. Но эти процессы назывались переходными. Главным аргументом в пользу снижения ставки турецкий ЦБ называл снижение темпов кредитования.

Начиная с осени 2021 года турецкий ЦБ принимал решения либо в пользу снижения ставки, либо в пользу ее сохранения, несмотря на продолжающийся рост цен. По итогам 2021 года инфляция в Турции достигла 36,08%, а лира обесценилась к доллару почти в два раза — с 7,36 до 13,23. В 2022 году инфляция в стране продолжила обновлять рекорды, а лира продолжила падение: по итогам января цены выросли на 48,69% в годовом выражении, а лира стоила 13,5 за доллар. Несмотря на это, турецкий регулятор продолжил смягчение и снизил ключевую ставку до 14% годовых. В августе ставка снова была снижена — до 13%, хотя инфляция месяцем ранее ускорилась до рекордных 79,60% в годовом выражении, а лира ослабла до 17,88 за доллар. До конца года турецкий ЦБ провел еще несколько раундов смягчения, и к декабрю ставка составила 9%, инфляция по итогам 2022-го при этом достигла 64,27%, а лира упала до 18,61 за доллар. В начале 2023-го регулятор еще раз снизил ставку — до 8,5%. Такое решение объяснялось необходимостью поддержки «благоприятных финансовых условий для импульса роста промышленного производства и сохранения положительной тенденции в области занятости».

Решения турецкого ЦБ кардинально расходились с общепринятыми мировыми практиками денежно-кредитной политики, которые предполагают повышение ставки при ускорении роста цен. Так, например, действует Банк России. В феврале 2022 года в ответ на резкий рост инфляционных рисков на фоне рекордного обвала рынков российский регулятор повысил ставку с 9,5 до 20%, а как только риски снизились и инфляция стала снижаться, приступил к смягчению.

ЦБ Турции не обладает достаточной независимостью и действовал под давлением президента Эрдогана, объясняет нетипичные решения регулятора Васильев. Президент Турции уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать монетарную политику, напоминает эксперт.

«Эрдоган придерживается нетрадиционных взглядов на монетарную политику, считает высокие ставки злом для экономики, которые разгоняют инфляцию. Он предпочитает через низкие реальные процентные ставки стимулировать кредитование и экономический рост, жертвуя национальной валютой и не обращая внимание на инфляцию», — говорит Васильев.

Главой ЦБ де-факто был Эрдоган, придерживающийся нетрадиционных взглядов на политику через призму «низкая ставка — низкая инфляция — высокий рост», согласен Полевой.

Что значит изменение монетарной политики Турции для России

В 2022 году на фоне американских и европейских санкций против России Турция стала одним из ключевых торговых партнеров России и хабом по реэкспорту западной продукции. Начиная с сентября прошлого года месячный экспорт товаров из Турции в Россию стабильно превышал $1 млрд, а в декабре достиг рекордных $1,3 млрд. За первый квартал 2023 года доля России в турецком экспорте достигла 5% против 1,9% за тот же отчетный период 2022 года, следует из данных Статистической службы Турции.

Вместе с торговым потоком растет и поток российских туристов в Турцию. В январе—марте 2023 года Россия стала лидером по количеству туристических прибытий в Турцию — из 6,2 млн туристов, въехавших в страну, 772,7 тыс. были россиянами, приводили данные в Ассоциации туроператоров России. По сравнению с январем—мартом 2022 года прирост российского турпотока составил 114%, а по сравнению с первым кварталом 2019 года — 142% (данные за 2021 год не учитываются, так как туризм был ограничен из-за пандемии коронавируса).

В условиях тесного сотрудничества стран ужесточение монетарной политики в Турции может сказаться и на экономических процессах в России через экспортный канал, допускают Васильев и Полевой. Но эксперты считают, что это влияние не будет значительным. Егоров убежден, что смена вектора политики турецкого ЦБ никак не отразится на экономике России.

«С одной стороны, повышение ставки в Турции приведет к ужесточению финансовых условий в стране и замедлению экономического роста. Это может негативно сказаться на объемах потребления российского сырья. Но уменьшение импорта энергоносителей и продовольствия (основных статей российского экспорта), вероятно, будет небольшим. С другой стороны, повышение ставки в Турции поможет замедлить инфляцию. В результате может снизиться уровень импортируемой в Россию инфляции. Чем ниже рост цен в странах — торговых партнерах, тем, при прочих равных, ниже инфляция и процентные ставки в России», — говорит Васильев.

«Для России Турция сейчас — это прежде всего выездной туризм и доступ к параллельному импорту, здесь вряд ли будут большие изменения, особенно если рубль продолжит укрепляться к лире», — отмечает Полевой. Как отмечал Банк России, доступность импорта, в том числе через турецкий канал, это фактор, позволяющий сдерживать инфляцию в России и не повышать ключевую ставку, добавляет эксперт.