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Экономика ,  
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Эрдоган уволил третьего главу Центробанка за два года

Накануне регулятор поднял на 2% ключевую ставку для сдерживания инфляции. Президент Турции выступал против повышения. На место главы ЦБ Эрдоган назначил профессора банковского дела, поддерживавшего его позицию
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь уволил главу Центробанка страны, сообщил Bloomberg.

Пост покинул бывший министр финансов Наджи Агбал. Его увольнение произошло спустя два дня после того, как регулятор повысил ключевую ставку с 17 до 19%. В ЦБ Турции заявили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока инфляцию, которая достигла в стране 15,61%, не удастся взять под контроль.

Таким образом ЦБ пошел вразрез с политикой Эрдогана, который открыто выступает против высоких процентных ставок, утверждая, что они вызывают инфляцию, пишет AP. По информации агентства, президент оказывал давление на регулятор, чтобы тот удерживал ставки на низком уровне, стимулируя заимствования и экономический рост.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

Вместо Агбала на должность председателя ЦБ Турции Эрдоган назначил Сахапа Кавциоглу — профессора банковского дела и обозревателя проправительственной газеты Yeni Safak. Ранее в своей заметке он раскритиковал повышение ключевой ставки и поддержал точку зрения Эрдогана о том, что оно может стать причиной роста инфляции. В то же время большинство руководителей Центробанков и экономистов в мире верят в обратное и выступают за повышение процентных ставок при необходимости сдержать высокие темпы инфляции, отметил Bloomberg.

Кациоглу станет четвертым по счету главой ЦБ за последние два года. В июле 2019 года Эрдоган уволил с этого поста Мурата Четинкая. Тогда президент объяснил свое решение тем, что в ходе нескольких экономических встреч он говорил главе ЦБ о необходимости снижения ставок, однако он «не делал то, что был должен».

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На место Четинкая в июле 2019 года пришел Мурат Уйсал, который после назначения запустил серию снижения ставок. Как сообщал Bloomberg, это решение помогло правительству Эрдогана оказать поддержку экономике во время пандемии коронавируса, но также усилило инфляционное давление.

В ноябре 2020 года Эрдоган уволил и Уйсала. В последнем до ухода с поста публичном выступлении он допустил, что может ужесточить кредитно-денежную политику, чтобы взять под контроль ускорившуюся инфляцию.

Авторы
Виктория Полякова, Михаил Котляр
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Центробанк
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