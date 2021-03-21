Эрдоган уволил третьего главу Центробанка за два года

Накануне регулятор поднял на 2% ключевую ставку для сдерживания инфляции. Президент Турции выступал против повышения. На место главы ЦБ Эрдоган назначил профессора банковского дела, поддерживавшего его позицию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь уволил главу Центробанка страны, сообщил Bloomberg.

Пост покинул бывший министр финансов Наджи Агбал. Его увольнение произошло спустя два дня после того, как регулятор повысил ключевую ставку с 17 до 19%. В ЦБ Турции заявили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока инфляцию, которая достигла в стране 15,61%, не удастся взять под контроль.

Таким образом ЦБ пошел вразрез с политикой Эрдогана, который открыто выступает против высоких процентных ставок, утверждая, что они вызывают инфляцию, пишет AP. По информации агентства, президент оказывал давление на регулятор, чтобы тот удерживал ставки на низком уровне, стимулируя заимствования и экономический рост.

Вместо Агбала на должность председателя ЦБ Турции Эрдоган назначил Сахапа Кавциоглу — профессора банковского дела и обозревателя проправительственной газеты Yeni Safak. Ранее в своей заметке он раскритиковал повышение ключевой ставки и поддержал точку зрения Эрдогана о том, что оно может стать причиной роста инфляции. В то же время большинство руководителей Центробанков и экономистов в мире верят в обратное и выступают за повышение процентных ставок при необходимости сдержать высокие темпы инфляции, отметил Bloomberg.