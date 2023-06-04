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Эрдоган назначил министром финансов «любимчика иностранных инвесторов»

Президент Турции Эрдоган назначил новое правительство после иниугурации
В мае инфляция в Турции достигла 44%, прошлой осенью показатель поднимался до 85%. В этом критики винят решения Эрдогана. Президент назначил на пост главы Минфина экс-чиновника, пользующегося поддержкой в бизнес-сообществе
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Министром финансов и казначейства Турции стал Мехмет Шимшек, его назначил переизбравшийся на третий срок президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Bloomberg.

Шимшек семь лет работал экономистом в лондонском отделении банка Merrill Lynch, был госминистром по вопросам экономики, в 2009-2015 годах возглавлял министерство финансов, а затем стал вице-премьером Турции. Он ушел в отставку в 2018-м, когда Эрдоган назначил министром финансов своего зятя.

Источник Finanical Times рассказал, что сейчас Шимшек нашел точки соприкосновения с Эрдоганом по ключевым вопросом финансовой политики. FT называет министра «любимчиком» иностранных инвесторов, указывая, что назначение является сигналом о возможном отказе Эрдогана от его неортодоксальной политики в экономике.

Критики винят решения президента в резком подорожании стоимости жизни в Турции из-за падения лиры до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Инфляция в Турции достигла 85% в прошлом октябре, снизившись до 44% в этом мае.

С начала года турецкая лира потеряла 10% по отношению к доллару с начала 2023 года. После победы Эрдогана, 31 мая, национальная валюта республики вновь обновила исторический минимум и достигла отметки 21,0304 лиры за доллар.

Эрдоган обновил почти весь кабинет министров, в том числе — глав ключевых ведомств. МИД возглавил глава разведки Хакан Фидан, Минобороны возглавил генерал Яшар Гюлер, занимавший пост начальника Генштаба, а начальником МВД стал стамбульский губернатор Али Ерликая.

Эрдоган победил на выборах президента с 4%-м перевесом, 3 июня он принес присягу на инаугурации. Срок его полномочий закончится в 2028 году.

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Политик руководит Турцией уже два десятка лет — с 2003 по 2014 он занимал пост премьера, занял затем должность президента, а в 2017 году в рамках конституционной реформы забрал всю полноту власти, ликвидировав пост премьера.

Согласно Конституции, президент Турции ограничен двумя сроками. Однако сроки Эрдогана были «обнулены». Минюст пояснил, что второй срок не считается, так как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2018 году.


 

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