Центробанк Турции впервые возглавила женщина

Хафизе Гайе Эркан занимала руководящие должности в американских банках Goldman Sachs и First Republic. Инвесторы рассчитывают, что ее назначение ознаменует курс на «традиционную политику» с повышением ключевой ставки

Хафизе Гайе Эркан (Фото: hafize-gaye-erkan / linkedin)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой Центрального банка страны 44-летнюю Хафизе Гайе Эркан, сообщает Financial Times. Она станет первой женщиной на данном посту.

Эркан закончила университет в Принстоне в США, занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic (через год после ее ухода банк обанкротился).

На посту главы ЦБ Турции она сменит Шахапа Кавджиоглу, который возглавит Управление банковского регулирования и надзора Турции.

Как отмечает FT, в свой предыдущий президентский срок Эрдоган подтолкнул ЦБ Турции снизить свою основную процентную ставку с 19 до 8,5%, после чего его критиковали за разжигание инфляционного кризиса и резкое падение курса лиры по отношению к доллару.

Опрошенные изданием инвесторы и экономисты допустили, что назначение Эркан может указывать на стремление Эрдогана перейти к «более традиционной политике», а именно существенно повысить ключевую ставку, чтобы замедлить инфляцию и привлечь иностранных инвесторов, покинувших страну.

«Мы надеемся, что назначение Эркан знаменует собой улучшение политики ее предшественника. Вопрос заключается в том, позволит ли Эрдоган Центральному банку повысить ставки в достаточной степени, чтобы снизить инфляцию», — сказал Bloomberg руководитель отдела продуктов Medley Global Advisors Ник Штадтмиллер.

Инвесторы ожидают значительного повышения ставки на следующем заседании ЦБ Турции 22 июня. JPMorgan Chase & Co. и Barclays Plc ожидают, что базовая ставка будет увеличена до 25%.

Ранее, 7 июня, курс турецкой лиры упал до нового минимума к доллару. На международном рынке Форекс курс доллара вырос на 8%, до 23,2743 лиры за доллар США. Выше отметки в 23 лиры курс доллара поднялся впервые.

За 2022 год курс лиры ослаб более чем на 30%. Валюта Турции продолжала дешеветь 12 дней подряд после прошедших в стране президентских выборов. Госкредиторы приостановили продажи долларов для поддержания курса лиры, отмечал Bloomberg.

Агентство писало, что назначение президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом бывшего стратега Merrill Lynch Мехмета Шимшека министром финансов и главой казначейства в его новой администрации вызвало надежды на возвращение к более традиционной политике, предусматривающей сокращение государственного вмешательства в рынки.