«Уралсиб» отказался от переводов для банков-партнеров в долларах

Операции с долларами и евро клиентов «Уралсиба» проводятся в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк «Уралсиб» больше не может проводить платежи в долларах и евро для своих банков-партнеров из-за политики иностранных банков-корреспондентов, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Иностранные банки последовательно отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стараются проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс процедуры», — пояснили в «Уралсибе».

Ситуация не коснулась операций клиентов с долларами и евро, уточнили в банке. «Операции по проведению собственных платежей и платежей клиентов банка «Уралсиб», физических и юридических лиц, в долларах и евро осуществляются в обычном режиме. На работе банка это не отразится», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее несколько крупных российских банков, находящихся под санкциями, приостановили проведение валютных переводов внутри России.

В банке ВТБ пояснили, что возможность валютных платежей ограничило введение санкций в отношении российских финансовых институтов. Представитель ВТБ также сообщил, что банк ожидает «выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов».

Валютные переводы внутри страны приостановил также Московский кредитный банк (МКБ). Такое решение в его пресс-службе объяснили тем, что не хотят подвергать риску средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными. В МКБ добавили, что гарантировать проведение валютного перевода невозможно из-за позиции банков-контрагентов.

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На сайте Сбербанка говорится, что из-за санкционных ограничений переводы валюты из некоторых и в некоторые банки России могут быть недоступны. «Сбер» не может гарантировать, что перевод придет получателю в той же иностранной валюте, в которой был отправлен, сообщили РБК в call-центре банка. Сбербанк не ответил на запрос РБК.

С апреля валютные переводы как в иностранные, так и в отечественные банки приостановил Альфа-банк. Он не может гарантировать, что такой перевод не будет заблокирован, сказали РБК в техподдержке.

О приостановке валютных переводов по России и из России с 14 июня сообщили в call-центре Россельхозбанка. Банк «Открытие» проводит переводы в иностранной валюте по России только в пользу клиентов Сбербанка и ВТБ при обращении в офис с паспортом, сказали РБК в поддержке банка.

Западные страны ввели санкции против российского финансового сектора, в том числе в отношении крупных банков, из-за спецоперации на Украине. Кроме того, Евросоюз отключил от международной системы обмена информации о платежах Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.