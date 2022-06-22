Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 16:22
Колония в Башкирии объявила тендер на закупку «банана» для катания Общество, 21:05
«Уралсиб» отказался от переводов для банков-партнеров в долларах Финансы, 20:50
Медведев обыграл Карацева и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке Спорт, 20:48
Агент легионера «Зенита» ответил на сообщения об уходе игрока Спорт, 20:25
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 20:22
Перебои с вещанием в Донецке объяснили повреждением телецентра Политика, 20:20
В Калининграде предложили варианты решения проблемы с транзитом Политика, 20:15
Упадет ли курс доллара до ₽50 и ниже: прогнозы за и против Инвестиции, 20:14
Tikkurila решила уйти с российского рынка Бизнес, 20:08
Первое полугодие для индекса S&P500 может стать худшим за 52 года Инвестиции, 20:04
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 19:46
Непомнящий продлил беспроигрышную серию на турнире претендентов Спорт, 19:42
Сокуров заявил, что его не выпустили из России Общество, 19:39
США отказались выдать разрешение на рейс для вывоза российских дипломатов Политика, 19:39

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

«Уралсиб» отказался от переводов для банков-партнеров в долларах

Операции с долларами и евро клиентов «Уралсиба» проводятся в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк «Уралсиб» больше не может проводить платежи в долларах и евро для своих банков-партнеров из-за политики иностранных банков-корреспондентов, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Иностранные банки последовательно отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стараются проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс процедуры», — пояснили в «Уралсибе».

Ситуация не коснулась операций клиентов с долларами и евро, уточнили в банке. «Операции по проведению собственных платежей и платежей клиентов банка «Уралсиб», физических и юридических лиц, в долларах и евро осуществляются в обычном режиме. На работе банка это не отразится», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банки попросили вернуть им зависшие в НРД евро в другой валюте
Финансы
Фото:Eric Vidal / Reuters

Ранее несколько крупных российских банков, находящихся под санкциями, приостановили проведение валютных переводов внутри России.

В банке ВТБ пояснили, что возможность валютных платежей ограничило введение санкций в отношении российских финансовых институтов. Представитель ВТБ также сообщил, что банк ожидает «выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов».

Валютные переводы внутри страны приостановил также Московский кредитный банк (МКБ). Такое решение в его пресс-службе объяснили тем, что не хотят подвергать риску средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными. В МКБ добавили, что гарантировать проведение валютного перевода невозможно из-за позиции банков-контрагентов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Выгоревшее звено: чем вызван кадровый кризис в цепочках поставок
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи

На сайте Сбербанка говорится, что из-за санкционных ограничений переводы валюты из некоторых и в некоторые банки России могут быть недоступны. «Сбер» не может гарантировать, что перевод придет получателю в той же иностранной валюте, в которой был отправлен, сообщили РБК в call-центре банка. Сбербанк не ответил на запрос РБК.

С апреля валютные переводы как в иностранные, так и в отечественные банки приостановил Альфа-банк. Он не может гарантировать, что такой перевод не будет заблокирован, сказали РБК в техподдержке.

О приостановке валютных переводов по России и из России с 14 июня сообщили в call-центре Россельхозбанка. Банк «Открытие» проводит переводы в иностранной валюте по России только в пользу клиентов Сбербанка и ВТБ при обращении в офис с паспортом, сказали РБК в поддержке банка.

Западные страны ввели санкции против российского финансового сектора, в том числе в отношении крупных банков, из-за спецоперации на Украине. Кроме того, Евросоюз отключил от международной системы обмена информации о платежах Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Уралсиб переводы платежи санкции

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара
Финансы
«Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов
Финансы
Боррель заявил, что ряд банков «перегибает палку» в исполнении санкций ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter