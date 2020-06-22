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Финансы ,  
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ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Такое решение банк принял на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Дисконт в размере 1 п.п. получат семьи, в которых после 1 января текущего года родился второй или последующий ребенок

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Теперь клиентам банка, у которых после 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры будет предоставлен дисконт. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

Размер дисконта составит 1 п.п. от базовой ставки банка. Льготные условия программы будут доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках (если объект не подходит под условия господдержки). «Ставка является фиксированной на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7,9%», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках программы поддержки семей с детьми ВТБ предлагает рефинансировать кредиты клиентов, взятые в банках или организациях, не входящих в группу ВТБ. Дисконт составит 0,9 п.п. и при комплексном страховании ставка составит также 7,9%. В пресс-службе отметили, что при рефинансировании заемщики могут получить дополнительные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку.

Получение дисконта по указанным программам будет доступно для клиентов до конца 2020 года, независимо от того, изменится ли размер базовой ставки банка.

Вице-президент банка Михаил Сероштан заявил, что новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки. «Мы предлагаем свою самую низкую в базовой линейке ставку — 7,9% — не только на покупку нового жилья, но и на рефинансирование ипотеки другого банка. Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок», — отметил он.

Авторы: Михаил Юшков, Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, ипотека, рефинансирование
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