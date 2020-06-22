ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Уже торгуемые в России иностранные акции выведут из-под требования о делистинге, прописанного в разрабатываемом по инициативе ЦБ законопроекте о защите частных инвесторов. Обсуждение других поправок в документ продолжится 22 июня

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям. Об этом на конференции брокера «Финам» рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев и подтвердил РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ был принят в первом чтении в конце мая прошлого года и до сих пор готовится ко второму чтению.

Версия законопроекта, которая обсуждалась в Госдуме на позапрошлой неделе (есть у РБК), предполагала ограничения для бирж на торги иностранными акциями, если у них нет договоров с эмитентами. Согласно документу, к торгам должны были допускаться только те акции, которые входят хотя бы в один из индексов, включенных Центральным банком в специальный перечень. Если же акции исключаются из этих индексов, то бумаги нужно было делистинговать в течение полугода.

У ЦБ уже есть похожий список индексов, созданный для регулирования инвестиций в иностранные бумаги пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В этот перечень входят американские индексы S&P 500, Dow, британский FTSE 100, японский Nikkei 225 — всего более 40 индексов. Если бы закон был принят в обсуждавшейся версии и список индексов был бы как для НПФ, «потребовался бы делистинг примерно 800 из 1300 иностранных бумаг, допущенных на Санкт-Петербургскую биржу», сказал на конференции Тимофеев. Эта биржа специализируется на торговле бумагами иностранных эмитентов.

В последнюю версию законопроекта, подготовленную для обсуждения в Госдуме в понедельник, 22 июня (с ней ознакомился РБК, подлинность подтвердил источник среди брокеров), уже включена оговорка, из которой следует, что делистинговать уже размещенные акции не придется. Также не придется делистинговать бумаги, по которым у бирж заключены договоры с маркетмейкерами