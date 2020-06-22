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ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Уже торгуемые в России иностранные акции выведут из-под требования о делистинге, прописанного в разрабатываемом по инициативе ЦБ законопроекте о защите частных инвесторов. Обсуждение других поправок в документ продолжится 22 июня
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям. Об этом на конференции брокера «Финам» рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев и подтвердил РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ был принят в первом чтении в конце мая прошлого года и до сих пор готовится ко второму чтению.

Версия законопроекта, которая обсуждалась в Госдуме на позапрошлой неделе (есть у РБК), предполагала ограничения для бирж на торги иностранными акциями, если у них нет договоров с эмитентами. Согласно документу, к торгам должны были допускаться только те акции, которые входят хотя бы в один из индексов, включенных Центральным банком в специальный перечень. Если же акции исключаются из этих индексов, то бумаги нужно было делистинговать в течение полугода.

У ЦБ уже есть похожий список индексов, созданный для регулирования инвестиций в иностранные бумаги пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В этот перечень входят американские индексы S&P 500, Dow, британский FTSE 100, японский Nikkei 225 — всего более 40 индексов. Если бы закон был принят в обсуждавшейся версии и список индексов был бы как для НПФ, «потребовался бы делистинг примерно 800 из 1300 иностранных бумаг, допущенных на Санкт-Петербургскую биржу», сказал на конференции Тимофеев. Эта биржа специализируется на торговле бумагами иностранных эмитентов.

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Финансы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В последнюю версию законопроекта, подготовленную для обсуждения в Госдуме в понедельник, 22 июня (с ней ознакомился РБК, подлинность подтвердил источник среди брокеров), уже включена оговорка, из которой следует, что делистинговать уже размещенные акции не придется. Также не придется делистинговать бумаги, по которым у бирж заключены договоры с маркетмейкерами

Основные положения законопроекта о категориях инвесторов

Обсуждаемый законопроект был инициирован ЦБ для защиты граждан, не имеющих опыта торговли биржевыми инструментами. Он делит инвесторов на две категории — квалифицированные и неквалифицированные. Чтобы быть признанным квалифицированным, инвестору необходимо будет как минимум подтвердить наличие состояния в 6 млн руб. Остальные клиенты брокеров будут считаться неквалифицированными инвесторами.

Без прохождения тестов, формат которых еще не определен, неквалифицированному инвестору можно будет инвестировать в акции и облигации российских эмитентов, государственные бумаги, бонды, выпущенные за рубежом, при условии, что размер выплат у них фиксированный, а также в паи ПИФов и биржевых ПИФов. Для того чтобы вкладываться в сложные инструменты, придется проходить тестирование. К сложным инструментам нынешняя концепция законопроекта относит и большинство иностранных ценных бумаг.

У инвесторов, проваливших тест, будет право последнего слова, то есть они все равно смогут вложиться в сложные инструменты (например, производные), но на сумму до 100 тыс. руб. по одной сделке. В этом случае инвестору придется заявить брокеру о принятии рисков, а брокеру — выдать клиенту уведомление о нецелесообразности такой инвестиции.

Иностранные бумаги инвестор через российского брокера сейчас может купить только на Санкт-Петербургской бирже, такие же возможности вскоре появятся у Московской биржи. До конца лета она начнет предлагать 25–30 иностранных акций из индекса S&P 500. По словам источника РБК на финансовом рынке, в прежнем виде законопроект лишил бы Санкт-Петербургскую биржу и работающих там брокеров конкурентного преимущества.

Президент ассоциации НП РТС (акционера Санкт-Петербургской биржи) Роман Горюнов сказал РБК, что «дедушкина оговорка», появившаяся в законопроекте, позволит сохранить существующую линейку неиндексных бумаг, поскольку закон не будет иметь обратной силы. По его словам, после вступления закона в силу неквалифицированным инвесторам будут доступны неиндексные бумаги, по которым биржа сможет обеспечить наличие маркетмейкеров. «Это вопрос улучшения ликвидности ценных бумаг, не входящих в индексы, поэтому между регулятором и профсообществом был достигнут устраивающий обе стороны компромисс», — указал Горюнов.

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В пресс-службе ЦБ РБК сообщили, что подробности новой версии законопроекта можно будет узнать на совещании в Госдуме в понедельник, 22 июня.

«Мы по-прежнему считаем, что ликвидные иностранные ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, должны быть освобождены от тестирования как условия доступа к ним неквалифицированных инвесторов», — сказал РБК глава НАУФОР. По словам Тимофеева, дискуссия не закончится и после принятия законопроекта, потому что в дальнейшем может обсуждаться перечень индексов. «Мы надеемся, что он будет шире, чем перечень индексов, предусмотренных для инвестирования НПФ пенсионных резервов», — добавил он. Кроме того, участникам рынка и законодателям предстоит дискуссия о формате тестирования инвесторов — рынок надеется, что оно не превратится в экзамен, заключил Тимофеев.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: ЦБ, делистинг, ценные бумаги
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