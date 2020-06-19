Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах

Инвесторы за пандемию прошли уже как минимум три стадии, считает Кирилл Дмитриев: «отрицание», «спасение портфелей» и «готовность к инвестициям». Восстановление экономики он ждет через 1,5–2 года

Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий. «Первая фаза была «отрицание», и это на самом деле нормальная реакция человека, когда он сталкивается с чем-то необычным, — рассказывает Дмитриев по итогам регулярного в последние месяцы общения с фондами из 20 стран. — Многие фонды считали, что как-то все быстро пройдет и не будет такого эффекта». Вторую фазу он называет — «спасение портфеля»: «все увидели, что три-четыре месяца у многих компаний вообще нет оборота, и это очень мощный удар по их экономике». Наконец, третья — это «давайте думать, куда бы мы могли инвестировать, в том числе совместно».

Как отмечает Дмитриев, сейчас «очень интересная глобальная инвестиционная картина: напечатано очень много долларов, очень много денег, и возникает вопрос о стоимости доллара, стоимости денег». По его словам, во «взаимосвязи стоимости денег и активов сейчас пытаются разобраться, в том числе, крупнейшие инвесторы мира». «С одной стороны, напечатанные деньги поднимают номинальную стоимость активов, с другой стороны, все активы должны падать в цене, потому что экономические проблемы — в среднем мировой ВВП может упасть на 7–8% по итогам года. При этом мы видим, что восстановление будет, оно займет 1,5–2 года», — отмечает собеседник РБК.

По оценке Дмитриева, мир сделал «очень большой прогресс в понимании вируса». «Но это не означает, что можно забыть о вирусе и он улетел. Он не улетел. Волны будут. Мы видим уже новые очаги в Пекине, США, — отметил он. — Соответственно, очень важно к этому подходить подготовленно и следовать очень четкому алгоритму — раннее выявление инфицированных, лечение. Я думаю, что мы прошли полпути по вирусу».