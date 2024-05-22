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Налоги для юридических лиц ,  
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Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая

Глава РСПП Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая
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На слушаниях в Госдуме 23 мая представят подробности планируемых изменений налоговой системы, заявил глава РСПП. По его словам, базовые подходы кабмина, депутатов и бизнеса совпадают
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин для РБК)

На больших парламентских слушаниях в Госдуме 23 мая прозвучат «более конкретные сюжеты» изменений налоговой системы, заявил «Интерфаксу» глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, изменения должны быть ориентированы «на большую публичность, прозрачность и справедливость», но при этом необходимо обеспечить стабильность фундаментальных принципов налоговой системы. «Мы понимаем, что у нас с правительством и депутатами базовые подходы совпадают, посмотрим на цифры», — сказал Шохин.

Первые публичные обсуждения изменений налоговой системы состоялись 20 мая. Одна из инициатив предусматривает дифференцированную шкалу НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 13%, повышенная — 15% (при ежегодном уровне дохода 5 млн руб.). По словам главы Минфина Антона Силуанова, предстоящие изменения коснутся только граждан с высокими доходами. «Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются», — говорил он.

Как прошло первое публичное обсуждение изменений налоговой системы
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин в марте выступил за проработку вопроса прогрессивного налога, в том числе снижения «налогового бремени» для многодетных семей. По его словам, это будет отвечать просьбам бизнеса определиться и зафиксировать налоговую ставку, а россияне воспримут переход «совершенно нормально». В Госдуме анонсировали внесение предложений по изменению налоговой системы в весеннюю сессию.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия РСПП Александр Шохин налоговая реформа Госдума
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