Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая

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На слушаниях в Госдуме 23 мая представят подробности планируемых изменений налоговой системы, заявил глава РСПП. По его словам, базовые подходы кабмина, депутатов и бизнеса совпадают

Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин для РБК)

На больших парламентских слушаниях в Госдуме 23 мая прозвучат «более конкретные сюжеты» изменений налоговой системы, заявил «Интерфаксу» глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, изменения должны быть ориентированы «на большую публичность, прозрачность и справедливость», но при этом необходимо обеспечить стабильность фундаментальных принципов налоговой системы. «Мы понимаем, что у нас с правительством и депутатами базовые подходы совпадают, посмотрим на цифры», — сказал Шохин.

Первые публичные обсуждения изменений налоговой системы состоялись 20 мая. Одна из инициатив предусматривает дифференцированную шкалу НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 13%, повышенная — 15% (при ежегодном уровне дохода 5 млн руб.). По словам главы Минфина Антона Силуанова, предстоящие изменения коснутся только граждан с высокими доходами. «Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются», — говорил он.