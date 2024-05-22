Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая
На больших парламентских слушаниях в Госдуме 23 мая прозвучат «более конкретные сюжеты» изменений налоговой системы, заявил «Интерфаксу» глава РСПП Александр Шохин.
По его словам, изменения должны быть ориентированы «на большую публичность, прозрачность и справедливость», но при этом необходимо обеспечить стабильность фундаментальных принципов налоговой системы. «Мы понимаем, что у нас с правительством и депутатами базовые подходы совпадают, посмотрим на цифры», — сказал Шохин.
Первые публичные обсуждения изменений налоговой системы состоялись 20 мая. Одна из инициатив предусматривает дифференцированную шкалу НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 13%, повышенная — 15% (при ежегодном уровне дохода 5 млн руб.). По словам главы Минфина Антона Силуанова, предстоящие изменения коснутся только граждан с высокими доходами. «Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются», — говорил он.
выступил за проработку вопроса прогрессивного налога, в том числе снижения «налогового бремени» для многодетных семей. По его словам, это будет отвечать просьбам бизнеса определиться и зафиксировать налоговую ставку, а россияне воспримут переход «совершенно нормально». В Госдуме анонсировали внесение предложений по изменению налоговой системы в весеннюю сессию.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования