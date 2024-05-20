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Налоги для юридических лиц ,  
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Володин назвал дату парламентских слушаний по налогам

Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2024 году
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Налоги для физических лиц в 2024 году
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Большие парламентские слушания по налоговым инициативам пройдут в Госдуме в ближайший четверг, 23 мая, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, кабмин подготовил несколько предложений по совершенствованию российского налогового законодательства. «В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их», — сказал Володин (цитата по ТАСС). Спикер нижней палаты уточнил, что «речь идет о справедливой налоговой нагрузке».

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Предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только граждан с высокими доходами. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в налоговой системе предложение о прогрессии <…> не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы», — сказал он.

В марте президент Владимир Путин заявил, что в России следует проработать введение прогрессивного налогообложения, в том числе снизив «налоговое бремя» для многодетных семей. Силуанов в апреле признал, что в стране назрела «налоговая донастройка» по принципу справедливого налогообложения.

Как отмечали в Госдуме, внесение предложений по изменению налоговой системы запланировано на весеннюю сессию.

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Персоны
Вячеслав Володин Госдума налоги законодательство парламентское слушание
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

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