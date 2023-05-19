Банки начали ужесточать условия снятия наличных через банкоматы

Промсвязьбанк с 2023 года поднял комиссию за снятие наличных свыше установленного лимита, у Газпромбанка она может достигать 10%. Таким образом банки хотят компенсировать затраты на снятие наличных за рубежом

Некоторые российские банки постепенно ухудшают условия снятия наличных денег через банкоматы, сообщает Frank RG.

Например, Промсвязьбанк с начала года года повысил комиссию за снятие от суммы превышения лимита с 2% до 2,99% (лимит составляет до 150 тыс. руб. в сутки и до 300 тыс. руб. в месяц. В пресс-службе банка сообщили, что в ближайшее время условия меняться не будут.

С мая ограничения ввел Газпромбанк: бесплатно можно снять в банкомате до 1 млн руб., а за снятие наличных выше лимита нужно заплатить комиссию в размере от 1% до 10% от суммы превышения. По словам представителя финансовой организации, банк хотел компенсировать расходы на фоне увеличения количества операций снятия денег за рубежом. В ГПБ считают, что в этом решении есть положительные стороны: клиенты могут снять с карты сумму, превышающую лимит; также банк разрешил снимать наличные без комиссии в любом банкомате на территории России в рамках лимита своего тарифного плана.

Эксперты Frank RG связывают решение банков ужесточить условия снятия наличных с желанием стимулировать людей чаще использовать безналичные платежи.

Некоторые банки, например, «Хоум Кредит», в конце прошлого года отменили комиссию 10% за снятие больше 600 тыс. руб. в месяц, а Почта-банк увеличил бесплатный лимит на снятие наличных до 300 тыс. руб. В Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Россельхозбанке и ряде других по-прежнему можно снять деньги без комиссии. Юникредитбанк, Московский Кредитный Банк и РСХБ не ввели допустимый лимит на снятие.

16 мая «Известия» сообщили, что как минимум 15 крупных кредитных организаций взимают комиссию за перевод самому себе из другого банка, среди них — ВТБ, «Открытие», «Тинькофф», Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие.