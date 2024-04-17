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Финансы ,  
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Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года

Опрос ЦБ: эксперты ждут доллар по ₽92,9 в 2024 году с ослаблением до 98 в 2026-м
Курс доллара в 2024 году в среднем составит 92,9 руб., а к 2026 году достигнет 98 руб., следует из консенсус-прогноза аналитиков, которых опросил Банк России. Раньше прогнозы экспертов были оптимистичнее
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Центробанк выпустил новый консенсус-прогноз аналитиков, в котором участвовали 26 экономистов из различных финансовых компаний и экспертных организаций. Участники исследования, в частности, обновили прогноз по курсу рубля: согласно их ожиданиям, средний курс доллара в 2024 году составит 92,9 руб., в 2025 году — 95,9 руб., в 2026 году — 98 руб. Опрос проводился 12–16 апреля. В ходе аналогичного опроса в марте эксперты ожидали курс на уровне 91,2 руб., 93,8 руб. и 95 руб. в 2024–2026 годах соответственно.

Курс доллара в апреле 2024-го: судьбу рубля решит один важный фактор
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Вечером 17 апреля доллар на Московской бирже торгуется в районе 94,3 руб. Еще в начале апреля он стоил 92–92,5 руб. В апреле в пользу рубля выступают профицит текущего счета платежного баланса России, высокие нефтяные цены, указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров и сезонно пониженный спрос на валюту, но есть и сдерживающие факторы для укрепления, говорил «РБК Инвестициям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, мягкая бюджетная политика.

Прогноз по инфляции в консенсус-прогнозе ЦБ остался неизменным: 5,2% в 2024 году, 4,1% и 4% в 2025–2026 годах. В то же время аналитики ожидают от Центробанка немного более жесткой денежно-кредитной политики в будущем: ключевая ставка составит 14,9% (14,5% в мартовском прогнозе) в среднем за 2024 год, 10,4% в 2025 году (было 9,4%) и 8,1% (против 7,5%) в 2026 году. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что, в отличие от прошлых кризисов, нынешний этап ужесточения ДКП приведет к более долгому удержанию ставок на высоких уровнях. Сейчас ставка составляет 16%.

В то же время улучшен прогноз по росту ВВП. В 2024 году он составит 2,1% вместо ранее ожидавшихся 1,8%, в 2025 году — 1,7%, в 2026 году — 16% (ранее ожидалось по 1,5%), следует из консенсус-прогноза ЦБ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Центробанк прогноз курс рубля
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