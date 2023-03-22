ВТБ выявил схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег

Мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, в ряды дропперов — лиц, через которых выводятся деньги. В результате обманутые рискуют попасть под уголовную ответственность, предупреждают юристы

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Банковские мошенники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

По данным ВТБ, злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. Если клиент соглашается, то его используют как дроппера, то есть мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по якобы «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения, уточнил Ревякин.

«Меры, принимаемые игроками и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступниками. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», — объяснил Ревякин.

МКБ знает о такой схеме мошенничества, но не получал подобных жалоб от своих клиентов, сказал РБК представитель кредитной организации. Другие крупные банки не ответили на запросы РБК.

Зачем нужны дропперы

Через дропперов мошенники обналичивают похищенные деньги. Жертва злоумышленников переводит деньги не на их карту, а на карту дроппера, который позже обналичивает средства и передает организаторам, а те, в свою очередь, дают ему за это какой-то процент от украденного, объясняет коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. «Таким образом, преступники, во-первых, удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для следственных органов и специалистов по информбезопасности, во-вторых, подставляют под возможное наказание не себя, а дроппера», — говорит он.

Дроппером можно стать как по собственному желанию, так и по незнанию. В сети можно найти немало «вакансий», где предлагают легкий ежемесячный заработок всего лишь за предоставление своей карты, продолжает Дбар.

В киберпространстве этот способ стал особенно популярным чуть более пяти лет назад, отмечает он: «Обновленная схема дропперства может быть связана как раз с тем, что старого количества подставных лиц уже недостаточно и злоумышленникам нужно навербовать побольше людей».

В 2022 году мошенники украли у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 14,1 млрд руб. Это рекордно высокий показатель минимум с 2019 года. До этого периода ЦБ не учитывал в статистике все электронные переводы денежных средств, а только карточные. За год объем хищений вырос на 4,29% «на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов с применением электронных средств платежа», говорилось в отчете регулятора.

Как бороться с дропперами

ЦБ в апреле 2022 года рекомендовал банкам отключать каналы дистанционного обслуживания лицам, сведения о которых содержатся в базе «ФинЦЕРТа» Банка России. Для защиты интересов граждан Банк России предложил закрепить этот способ противодействия мошенническим переводам на законодательном уровне. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, рассказал РБК представитель ЦБ. Он добавил, что «ФинЦЕРТ» ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, в которой содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения этой базы передаются банкам, чтобы они использовали их в своих антифрод-системах для противодействия мошенническим операциям.

«Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание», — считает Ревякин.

Уголовный кодекс не содержит такого состава преступления, как дроппинг, однако это действие может квалифицироваться как кража или мошенничество, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. За кражу средств с банковского счета предусматривается как наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. руб., так и лишение свободы на срок до шести лет. В случае, если деяния квалифицируются в качестве мошенничества, то в зависимости от того, действовал злоумышленник один или в составе организованной группы, а также от размера причиненного его действиями ущерба, наказание может достигать десяти лет лишения свободы.

В случае с дропперами, которые участвуют в мошеннической схеме по незнанию, основной проблемой будет доказывание неосведомленности человека, которого использовали злоумышленники, предупреждает Горбунов. По его словам, при выборе наказания все будет зависеть от обстоятельств и действий, которые будут в основе уголовного дела. «Вероятнее всего, его могут признать виновным, и ему могут грозить такие же санкции, как и в отношении мошенников, запустивших схему с дроппером. По сути если «концов» идеологов такой схемы найти не удасться, то в теории дроппер может стать основным ответчиком», — резюмирует юрист.