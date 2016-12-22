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ЦБ выступил против разделения страховщиков на две категории
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ЦБ выступил против разделения страховщиков на две категории
Финансы, 22 мар, 21:46
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ЦБ выступил против разделения страховщиков на две категории
Все страховщики должны будут увеличить капитал до 300 млн руб., заявили в ЦБ. Ранее глава комитета Думы по финрынку сказал, что страховщики, как банки, смогут принять решение об увеличении капитала в зависимости от типа лицензии
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ выступил против выборочного увеличения капитала для страховых компаний. «Увеличение уставного капитала до 300 млн руб. является минимальным уровнем и должно касаться всех страховых компаний, работающих на страховом рынке», — отметил на запрос РБК заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Это соответствует минимальной планке, которая установлена в отношении банков с базовой лицензией, добавил он.

«До конца апреля мы ожидаем предложений от страхового сообщества, направленных на установление разных подходов по видам деятельности, нормативам и иным надзорным требованиям в зависимости от уровня рисков, которые принимает на себя страховая организация», — добавил зампред ЦБ.

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22 марта глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что всех страховщиков разделят на две группы — на компании с базовой и универсальной лицензией. Такая договоренность была достигнута при обсуждении поправок к законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховщиков с 120 млн до 300 млн руб. Компаниям с базовой лицензией не придется повышать размер своего капитала. «То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет меньше, чем для тех компаний, которые оказывают универсальные услуги. Да, для этих компаний будут определенные ограничения по видам деятельности...» — прокомментировал Анатолий Аксаков (цитата по ТАСС). Суть ограничений для страховых компаний с базовой лицензией он не прояснил.

Такое же разделение по размеру капитала и типу лицензии действует с 1 января 2018 года и для банков: тип их лицензии зависит от размера капитала. Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией — 1 млрд руб., для банка с базовой лицензией — 300 млн руб.

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За смягчение требований к размеру капитала страховщиков, не занимающихся обязательными видами страхования, выступают и во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Снижение минимального размера уставного капитала позволит сохранить на рынке небольших страховщиков, которые занимаются добровольным имущественным и личными видами страхования, объяснил РБК президент ВСС Игорь Юргенс. «Заложенный сейчас в законопроекте «входной билет» по увеличению уставного капитала в 2,5 раза может привести, по последним оценкам, к отказу от страховой деятельности порядка 80 страховщиков — это более трети от всех действующих сегодня страховых организаций», — указал он.

Автор: Анна Михеева.
Теги: Центробанк , страхование
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