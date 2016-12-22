Страховщиков разделят на базовых и универсальных по размеру капитала

Страховые компании разделят по тому же принципу, что и банки, — на компании с базовыми и универсальными лицензиями, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку. Поправки в законодательство планируется принять в апреле

Анатолий Аксаков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Страховщиков разделят на две группы — на компании с базовой и универсальной лицензией, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на конференции по страхованию, передает ТАСС. Такая договоренность была достигнута при обсуждении поправок к законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховщиков со 120 млн руб. до 300 млн руб. При этом компаниям с базовой лицензией не придется повышать размер своего капитала.

Это разделение аналогично тому, которое действует с 1 января 2018 года для банков: тип их лицензии зависит от размера капитала. Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией — 1 млрд руб., для банков с базовой лицензией — 300 млн руб. Банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юридических лиц, выдавать кредиты, делать переводы, покупать и продавать иностранную валюту. Но при этом не могут проводить ряд банковских операций с нерезидентами.



«К законопроекту о «входном билете» (минимальном уровне капитала для страховщика. — РБК) было много замечаний, критики со стороны страхового рынка. Многие критиковали, но в ходе дискуссии договорились, что для страхового рынка будет такое же регулирование, как для банков, — сообщил Анатолий Аксаков (цитата по ТАСС). — То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет меньше, чем для тех компаний, которые оказывают универсальные услуги. Да, для этих компаний будут определенные ограничения по видам деятельности, но они остаются на рынке и не надо им заморачиваться в этих непростых экономических условиях над вопросом увеличения размера капитала». Суть ограничений для страховых компаний с базовой лицензией он не прояснил.

Закон «о входном билете» для страховщиков планируется принять в апреле, добавил он.​