Der Standard узнал о желании зятя Орбана купить Райффайзенбанк в России

Бизнесмен Иштван Тиборц, один из богатейших людей Венгрии, обсуждает с RBI покупку российской «дочки», пишет газета. Параметры сделки не уточняются. Сам он это опроверг

Иштван Тиборц (Фото: tiborczistvan / X)

Один из самых богатых людей Венгрии, зять премьер-министра Виктора Орбана Иштван Тиборц интересуется покупкой Райффайзенбанка, российской «дочки» австрийской группы Raiffeisenbank International (RBI), сообщает Der Standard.

По данным источников, Тиборц ведет серьезные переговоры с RBI, в них также участвуют представители российского Центробанка и администрации президента России. Еще одной предполагаемой стороной сделки Der Standard называет венгерский OTP Bank (материнская структура российского ОТП Банка). Детали переговоров неизвестны.

Со слов собеседников, возможная продажа обсуждалась на заседании наблюдательного совета RBI в Вене, которое возглавил глава холдинга Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien Эрвин Хамеседер. Эта тема вызвала споры у участников совещания, пишет издание.

В OTP Bank отрицают какое-либо участие в сделке по покупке Райффайзенбанка. Представители Тиборца также опровергли его интерес к покупке банка. Там заявили, что его компания BDPST Group «не имеет делового присутствия в России», страна «никогда не была в фокусе инвестиций» холдинга.

В RBI не подтвердили и не опровергли данные Der Standard. «В связи с решением российского суда от 5 сентября 2024 года RBI в настоящее время не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», — заявили газете в группе.

РБК направил запрос в пресс-службу Raiffeisen Bank International.

В минувшем сентябре арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Компания подала иск к десяти ответчикам, заявив, что представителей Rasperia отстранили от управления в Strabag, размыли долю этого акционера и лишили причитающихся дивидендов. В январе 2025 года Райффайзенбанк обязали выплатить Rasperia €2,044 млрд. Представители Райффайзенбанка заявляли, что оспорят решение.

RBI впервые сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В начале февраля исполнительный директор Йохан Штробль заявил, что «сокращение бизнеса в России идет хорошими темпами».

Венгерский Forbes оценивает состояние Тиборца в 151,5 млрд форинтов (около €370 млн), он находится на 15-м месте в списке богатейших людей страны. Предприниматель женат на дочери венгерского премьера Рахель Орбан.