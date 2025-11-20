 Перейти к основному контенту
WB и Ozon предупредили о последствиях запрета инвестиций в скидки

Предложенный банками запрет на скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян, заявили РБК в пресс-службах Wildberries и Ozon.

«Истинная цель» крупных банков, лоббирующих такой запрет, — «нерыночным путем» ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ, считают в РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). «По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%», — указывают в пресс-службе маркетплейса.

Там также полагают, что подобное ограничение приведет к негативным «долгосрочным последствиям для российской экономики, бизнеса и разгону инфляции».

В случае реализации инициативы банков «цены однозначно вырастут», сообщили в пресс-службе Ozon. Там обращают внимание, что использование скидок, бонусов и программ лояльности — «излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно».

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» сообщили РБК, что готовы обсуждать регулирования скидочной политики маркетплейсов. «Наша общая задача — найти сбалансированный подход, который будет поддерживать развитие торговли в интересах покупателей и продавцов, но при этом не приведет к ограничению конкуренции», — отмечают в компании.

Материал дополняется

