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Финансы ,  
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В топ-10 крупнейших финансовых групп России вошли лишь три частные

Финансовые группы с государственным капиталом лидируют в рейтинге подобных групп, который подготовило агентство НКР. На них приходится три четверти активов всего российского рынка
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Государство является основным бенефициаром финансовых групп в России: на него приходится 76% активов и 74% капитала участников рейтинга 100 крупнейших финансовых групп, подготовленного агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Крупнейшей финансовой группой в России с активами в 30 трлн руб. ожидаемо стала группа Сбербанка, второе и третье места, как и в рейтинге крупнейших банков, занимают конгломераты ВТБ и Газпромбанка. «Формирование групп в российском финансовом секторе преимущественно вокруг банков объясняется тем, что исторически в России роль иных финансовых институтов достаточно невелика», — пояснил РБК старший управляющий директор НКР Александр Проклов.

Банки обладают наиболее диверсифицированными группами на финансовом рынке: представительство практически во всех сегментах рынка есть у Сбербанка и ВТБ, а также у принадлежащей Центробанку финансовой корпорации «Открытие».

Подробнее о рейтинге читайте в материале РБК Pro

Крупнейшая частная группа, финансовый холдинг «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Петра Авена, заняла в рейтинге четвертое место, ее активы насчитывают 4,3 трлн руб. Помимо «Альфа-Групп» в топ-10 рейтинга вошли два частных холдинга: концерн «Россиум» Романа Авдеева (включает в себя Московский кредитный банк, банк СКС и одну из крупнейших инкассаторских компаний «Инкахран», а также девелопера «Инград»; активы концерна достигают 2,8 трлн руб.) и Райффайзенбанк (включает «Райффайзен-Лизинг» и «Райффайзен-Капитал», активы — 1,27 трлн руб.).

В первой десятке небанковскую группу представляет только Московская биржа. Второй после нее крупнейшей группой, не имеющей в составе банка, стал СОГАЗ (15-е место). Развитие страхования в России существенно ограничено емкостью рынка, поэтому страховые компании по своим размерам в основном несопоставимы с крупными банками, отмечает Проклов.

Среди нефинансовых компаний, согласно рейтингу, наибольшее влияние на финансовый сектор оказывает «Газпром». Газовая монополия имеет доли в двух пенсионных фондах — НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» и НПФ «Газфонд» (19-е и 23-е места, активы составляют 647 млрд и 582 млрд руб.). «Газпром» также является одним из крупнейших акционеров и кредиторов Газпромбанка, крупнейшим клиентом страховой группы СОГАЗ и владельцем 21% ее акций.

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НКР составило свой рейтинг на основании данных об активах за 2019 год, используя преимущественно данные из консолидированной отчетности по МСФО. В рейтинге не участвовали госкорпорации и институты развития — ВЭБ.РФ, «Дом.РФ», Корпорация МСП, а также созданный ЦБ банк непрофильных активов «Траст», куда были переданы проблемные активы санированных в 2017 году частных банковских групп.

Автор
Павел Казарновский
банковский сектор «Альфа-Групп»
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