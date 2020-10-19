В топ-10 крупнейших финансовых групп России вошли лишь три частные

Финансовые группы с государственным капиталом лидируют в рейтинге подобных групп, который подготовило агентство НКР. На них приходится три четверти активов всего российского рынка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Государство является основным бенефициаром финансовых групп в России: на него приходится 76% активов и 74% капитала участников рейтинга 100 крупнейших финансовых групп, подготовленного агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Крупнейшей финансовой группой в России с активами в 30 трлн руб. ожидаемо стала группа Сбербанка, второе и третье места, как и в рейтинге крупнейших банков, занимают конгломераты ВТБ и Газпромбанка. «Формирование групп в российском финансовом секторе преимущественно вокруг банков объясняется тем, что исторически в России роль иных финансовых институтов достаточно невелика», — пояснил РБК старший управляющий директор НКР Александр Проклов.

Банки обладают наиболее диверсифицированными группами на финансовом рынке: представительство практически во всех сегментах рынка есть у Сбербанка и ВТБ, а также у принадлежащей Центробанку финансовой корпорации «Открытие».

Подробнее о рейтинге читайте в материале РБК Pro

Крупнейшая частная группа, финансовый холдинг «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Петра Авена, заняла в рейтинге четвертое место, ее активы насчитывают 4,3 трлн руб. Помимо «Альфа-Групп» в топ-10 рейтинга вошли два частных холдинга: концерн «Россиум» Романа Авдеева (включает в себя Московский кредитный банк, банк СКС и одну из крупнейших инкассаторских компаний «Инкахран», а также девелопера «Инград»; активы концерна достигают 2,8 трлн руб.) и Райффайзенбанк (включает «Райффайзен-Лизинг» и «Райффайзен-Капитал», активы — 1,27 трлн руб.).