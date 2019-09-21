Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре Владивостока Общество, 10:51 В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США Политика, 10:43 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 10:40 Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA Premier в Японии Спорт, 10:36 WP узнала о нежелании Трампа раздражать Россию действиями США на Украине Политика, 10:23 Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии Общество, 10:10 Российские банки на треть сократили запасы валюты Финансы, 10:00 В Азовском море нашли пропавший катер Общество, 09:51 Во Владивостоке потушили пожар в торговом центре Общество, 09:36 Ричард Мосли — РБК: «Американцы хотят работать в ФБР, а не в Facebook» Pro, 09:33 На Урале в древесном цеху произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м Общество, 09:18 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 09:12 РБК получил премию ADCR Awards за концепцию дизайна газеты Технологии и медиа, 09:00 Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» Технологии и медиа, 08:55
Финансы ,  
0 
Российские банки на треть сократили запасы валюты
В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с $18,5 до $12,1 млрд, подсчитали аналитики Райффайзенбанка. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке и выходом иностранцев из рублей
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Российские банки в августе активно тратили свои валютные запасы — буфер валютной ликвидности за месяц просел на треть, до $12,1 млрд, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай на основе данных ЦБ. Со счетов за рубежом за этот период было выведено $5 млрд. Ранее кредитные организации, наоборот, наращивали валютную ликвидность.

Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.

Финансы
ЦБ сообщил о созданной банками валютной подушке на $19 млрд

По итогам последнего летнего месяца курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год. Российская валюта падала синхронно с ценами на нефть, на новостях об эскалации торговой войны между США и Китаем и из-за опасений замедления мировой экономики. Но в ЦБ посчитали, что фундаментальные факторы лишь частично объясняют ослабление рубля. В отчете ЦБ писал, что скачок курса рубля в середине августа, когда доллар на Мосбирже за несколько дней подорожал более чем на 1 руб. и преодолел планку в 67 руб., а потом резко подешевел, был связан с операциями отдельных крупных игроков валютного рынка.

В августе, в частности, стало известно, что Сбербанк конвертировал $2,7 млрд после того, как избавился от акций своей турецкой «дочки» DenizBank и тем самым, по мнению аналитиков, оказал поддержку рублю. Однако эти сделки не связаны с общим снижением валютных запасов банков, считает Порывай, поскольку полученная Сбербанком валюта «не оседала» на депозитах за рубежом.

Финансы
ЦБ связал падение курса рубля с операциями крупных компаний

След нерезидентов

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. По данным ЦБ, зарубежные инвесторы и «дочки» иностранных банков в августе купили валюту на 221 млрд руб. (то есть примерно $3,3 млрд), указывал ЦБ. Это рекорд с начала года.

Причина — в снижении интереса иностранцев к сделкам, которые проводятся для получения прибыли на разнице ставок в России и за рубежом, к так называемым операциям carry trade. «Банки были вынуждены сокращать валютные резервы, так как нерезиденты забирали свои капиталы», — считает Авакян, отмечая, что сокращение резервов сразу на 35% всего за один месяц выглядит довольно тревожным. Есть риск, что этот процесс продолжится и в сентябре, так как на глобальных рынках продолжает наблюдаться нестабильность, особенно после инверсии кривой доходностей гособлигаций в США (более короткие по срокам бумаги стали доходнее долгосрочных, это один из предвестников рецессии в экономике), говорит эксперт.

Порывай не указывает причины, по которым банки сократили валютные остатки, но отмечает, что их действия по конвертации валюты в августе могли оказать поддержку рублю. Но в случае продолжения такого сокращения запаса ликвидности у банков негативный эффект может проявиться либо на курсе рубля, либо на стоимости валютной ликвидности, предупреждает аналитик.

Пока ситуация не выглядит критичной — в случае необходимости ЦБ поддержит валютой коммерческие банки по уже отработанным схемам, да и у самих банков еще есть определенный запас прочности и инструментарий для увеличения валютных резервов при необходимости, успокаивает Авакян. Пока запас валюты в банковском секторе сохраняется, констатирует и Порывай. С начала сентября участники рынка разместили через своп в российском Казначействе $1,5 млрд.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, Валюта
Материалы по теме
ЦБ сообщил о созданной банками валютной подушке на $19 млрд
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter