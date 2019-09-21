Российские банки на треть сократили запасы валюты

В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с $18,5 до $12,1 млрд, подсчитали аналитики Райффайзенбанка. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке и выходом иностранцев из рублей

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Российские банки в августе активно тратили свои валютные запасы — буфер валютной ликвидности за месяц просел на треть, до $12,1 млрд, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай на основе данных ЦБ. Со счетов за рубежом за этот период было выведено $5 млрд. Ранее кредитные организации, наоборот, наращивали валютную ликвидность.

Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.

По итогам последнего летнего месяца курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год. Российская валюта падала синхронно с ценами на нефть, на новостях об эскалации торговой войны между США и Китаем и из-за опасений замедления мировой экономики. Но в ЦБ посчитали, что фундаментальные факторы лишь частично объясняют ослабление рубля. В отчете ЦБ писал, что скачок курса рубля в середине августа, когда доллар на Мосбирже за несколько дней подорожал более чем на 1 руб. и преодолел планку в 67 руб., а потом резко подешевел, был связан с операциями отдельных крупных игроков валютного рынка.

В августе, в частности, стало известно, что Сбербанк конвертировал $2,7 млрд после того, как избавился от акций своей турецкой «дочки» DenizBank и тем самым, по мнению аналитиков, оказал поддержку рублю. Однако эти сделки не связаны с общим снижением валютных запасов банков, считает Порывай, поскольку полученная Сбербанком валюта «не оседала» на депозитах за рубежом.