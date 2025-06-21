Глава Мосбиржи заявил о готовности 20 компаний к IPO
20 компаний готовы провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, рассказал в интервью телеканалу РБК председатель правления торговой площадки Виктор Жидков.
«Мы так оцениваем: 20 компаний, наверное, очень близки к тому, чтобы выйти [на IPO]. Но там разные причины [паузы]. В том числе, конечно, конъюнктура рынка заставляет их задуматься, взять небольшую паузу. Хотя мы считаем, что любое время хорошо для того, чтобы поделиться своими акциями с инвесторами», — отметил Жидков.
Глава биржи при этом не уточнил, когда именно все 20 компаний могут провести IPO на бирже, но не исключил новых размещений до конца 2025 года. «Я не могу сказать, что произойдет до конца этого года. Мы говорим, что 20 компаний готовы. Они теоретически могут выйти, но разные, разнообразные причины [их останавливают]», — уточнил Жидков.
В Сбербанке в январе прогнозировали, что на российском рынке в 2025 году может состояться от 15 до 20 сделок IPO, а в ВТБ ожидали на публичном рынке 10-15 сделок.
Пока в 2025 году состоялось только одно IPO. Краудлендинг-платформа JetLend в марте привлекла на СПБ Бирже 476 млн руб.
О планах провести IPO в 2025 году также сообщал «Дом.рф». Сделку планируется провести в конце года, на биржу может быть выведена доля в «5%,6% или 15%», отмечал генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко на ПМЭФ-2025. По его словам, сейчас определяется доля, которая может быть предложена инвесторам, а также согласуется цена акций. «Сейчас оценка стоимости финансовых компаний подросла, поэтому я, конечно, исхожу из того, что, может быть, если нам повезет и рынок будет хорошо развиваться, может быть, даже будет 1:1», — комментировал оценку «Дом.РФ» замминистра финансов Алексей Моисеев (речь идет о соотношении оценки актива к размеру капитала).
В 2024 году публичное размещение провели 19 компаний, из которых 15 впервые вышли на рынок акционерного капитала, ранее подсчитывали в ЦБ. Совокупный объем привлеченных средств составил 102,1 млрд руб.
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