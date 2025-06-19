Греф заявил об отсутствии денег на рынке для SPO Сбербанка

Сбербанк пока не планирует проводить вторичное размещение своих акций, сказал его глава Герман Греф. По его мнению, объемы рынка в отсутствие крупных нерезидентов слишком маленькие для проведения такой сделки

Герман Греф (Фото: Александра Терлецкая / Фонд Росконгресс)

Вторичное размещение акций (SPO) Сбербанка пока не обсуждается из-за того, что рынок очень маленький, сказал в интервью телеканалу РБК глава банка Герман Греф.

«Это не обсуждается. Пока я не вижу такой возможности даже. Рынок очень мелкий, да. И нас придется очень маленькими пакетами продавать, потому что выставить на продажу, допустим, даже 5%, это будет сложно», — отметил Греф.

«Пока глубина рынка не достигнет возможности размещения на десятки миллиардов рублей, многие десятки миллиардов рублей, конечно, таким компаниям, как мы, будет тяжело размещаться», — констатировал глава Сбербанка. Он признал, что внутренние инвесторы такие объемы размещения не смогут выкупить.

Отвечая на вопрос о возможном размещении на бирже какого-либо из небанковских бизнесов «Сбера», Греф отметил, что и таких планов пока нет.

Сейчас доля free-float (акции в свободном обращении) Сбербанка по обыкновенным акциями составляет 48%, по привилегированным — 100%, следует из данных Московской биржи. Большим пакетом акций Сбербанка владеют нерезиденты, но сейчас эти активы заморожены из-за российских контрсанкций в ответ на блокировку резервов Банка России. По оценке зампреда правления, финансового директор Сбербанка Тараса Скворцова, недружественным нерезидентам полагается порядка 25% дивидендов банка. Но доступ к этим средствам ограничен, они зачисляются на счета типа С, с которых их нельзя вывести без разрешения правкомиссии.

Основным пакетом Сбербанка — 50% плюс одна акция — владеет Фонд национального благосостояния России, контролируемый правительством. В декабре 2023 года Греф допускал, что долю государства в банке можно сократить до 25% . По его мнению, этого достаточно для контроля над компанией. Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, отмечал глава Сбербанка.

IPO Cбербанка состоялось весной 2007 года. По итогам размещения инвесторы приобрели 2,6 млн. акций банка на общую сумму 230,2 млрд руб. На тот момент размещение стало крупнейшим банковским IPO в России и третьим — в мире. На старте торгов обыкновенная акция банка стоила 89 руб., сейчас Сбербанк торгуется по 313,7 руб. (данные на 18:00 мск). В 2012 году 9 сентября 2012 года состоялось SPO еще 7,58% акций Сбербанка на Московской и Лондонской биржах. В апреле 2022-го банк сообщил о делистинге своих бумаг с зарубежной площадки.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее прогнозировал, что до 2030 года на российском рынке могут состояться порядка 10 сделок IPO (первичное размещение) и SPO государственных компаний. Позднее в интервью РБК замминистра финансов Иван Чебесков подтвердил этот прогноз на ближайшие два-три года, не исключив, что на более длинном горизонте на биржу могут выйти до 30 государственных компаний. Пока известно об одной такой сделке: в четвертом квартале 2025 года может состояться IPO «Дом.РФ». В рамках сделки планируется привлечь порядка 15 млрд руб.