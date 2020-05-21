ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через «Госуслуги»

Граждане получили возможность в электронном виде оформить документы на получение кредитных каникул на портале госуслуг, после чего отправить их в банк. Вскоре на «Госуслугах» можно будет оформить заявку целиком

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.

На портале можно будет в цифровом виде оформить справку 2-НДФЛ (справку о доходах) и выписку со счета в Пенсионном фонде. После этого их можно будет напрямую направить в банк или другую финансовую организацию. Для этого на портале госуслуг появился специальный справочник с электронными адресами банков.

«Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение», — сообщили в ЦБ.

В будущем граждане смогут сразу сформировать заявку на получение кредитных каникул на портале «Госуслуги».

Банкам планируют разрешить получать полную информацию о доходах клиентов, их страховых и налоговых отчислениях через цифровой профиль гражданина.