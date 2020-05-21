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ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через «Госуслуги»

Граждане получили возможность в электронном виде оформить документы на получение кредитных каникул на портале госуслуг, после чего отправить их в банк. Вскоре на «Госуслугах» можно будет оформить заявку целиком
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.

На портале можно будет в цифровом виде оформить справку 2-НДФЛ (справку о доходах) и выписку со счета в Пенсионном фонде. После этого их можно будет напрямую направить в банк или другую финансовую организацию. Для этого на портале госуслуг появился специальный справочник с электронными адресами банков.

«Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение», — сообщили в ЦБ.

В будущем граждане смогут сразу сформировать заявку на получение кредитных каникул на портале «Госуслуги».

Банкам планируют разрешить получать полную информацию о доходах клиентов, их страховых и налоговых отчислениях через цифровой профиль гражданина. 

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул
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Фото: Андрей Любимов / РБК

29 марта Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, разрешающие заемщикам просить у банков отсрочку выплат на полгода. 1 апреля законопроект одобрила Госдума, а на следующий день — Совет Федерации. 3 апреля президент подписал закон. 

В соответствии с законом, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев. Для этого, они должны доказать, что их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Кредитные каникулы могут получить как физические лица, так и индивидуальные предприниматели (последние могут сами выбрать, будут ли они их получать в статусе ИП или просто физического лица). Кроме того, предприниматели могут также просить о снижении размера платежей.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ЦБ, Госуслуги, кредиты
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