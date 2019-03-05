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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Госдума одобрила идею приравнять электронные договоры к бумажным
Депутаты одобрили поправки в Гражданский кодекс, вводящие понятие «цифровых прав». Законопроект приравнивает электронные договоры к бумажным, дает юридическую силу автоплатежам и разрешает проводить собрания ТСЖ в соцсетях
Павел Крашенинников (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Госдума во втором чтении приняла поправки в Гражданский кодекс, вводящие в российское законодательство понятие «цифрового права». Это один из трех законопроектов о регулировании криптоактивов в России. Два других — о цифровых финансовых активах и об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) — пока приняты только в первом чтении.

Одобренные поправки в ГК приравнивают сделки в электронном виде к сделкам в письменной форме, а также позволяют проводить все виды собраний и голосований удаленно с помощью электронных средств.

«Государством признаются сделки, договоры, которые заключаются в цифровой сфере, в интернете, прописывается их процедура», — заявил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Признание, по его словам, означает защиту прав участников этих сделок, например купли-продажи, аренды, поставок и так далее. «Это защита всех участников. Более того, третьих лиц в случае крупных сделок, касающихся будущих наследников, кредиторов, покупателя или продавца», — пояснил Крашенинников.

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Из законопроекта, первая версия которого была принята в мае 2018 года, ко второму чтению убрали понятие «цифровые деньги» (под ними понималась криптовалюта), а определение понятия «цифровые права», под которыми первоначально понимались токены, сделали очень общим — «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы». Цифровыми правами можно распоряжаться и передавать их только внутри информационной системы без обращения к третьему лицу.

Ожидается, что весь пакет законопроектов по криптоиндустрии вступит в силу с 1 октября 2019 года, отметил Крашенинников.

Что меняют поправки в ГК

Под цифровыми правами имеются в виду договоры, заключаемые в сети Интернет, интернет-продажи, а также односторонние юридически значимые действия, которые совершаются довольно часто в различных приложениях при оформлении платежных поручений и односторонних отказов от договора и так далее, рассказала член совета при президенте РФ по кодификации гражданского законодательства Лидия Михеева, принимавшая участие в разработке законопроекта. По ее мнению, при вступлении этих поправок в силу граждане больше не будут испытывать затруднений при доказывании электронных сделок в суде для защиты своих прав.

Благодаря поправкам юридическую силу получат так называемые смарт-контракты, которые являются не отдельным договором, а лишь условием об автоматическом его исполнении, говорит партнер юридической компании Taxology и участник профильных рабочих групп Михаил Успенский. «Наиболее часто такие условия можно встретить в банковском секторе в форме автоплатежей: деньги со счета могут быть списаны автоматически при наступлении определенных в договоре условий», — привел пример Успенский. Например, сейчас юрлицу для совершения платежа нужно послать платежное поручение в банк, а смарт-контракт позволяет запрограммировать платежи в автоматическом режиме, и это решение будет обладать юридической силой, пояснил эксперт.

Поправки вводят в правовое поле собрания и голосования в электронном виде. «Нередко мы испытываем значительные трудности, когда надо провести собрания в ООО (общество с ограниченной ответственностью) или в ТСЖ (товарищество собственников жилья). С этими поправками заочные собрания можно проводить посредством дистанционного волеизъявления с помощью электронных средств. Результаты заочного голосования, которое проводилось, например, путем смс-голосования или опроса в соцсети, будут приниматься судом во внимание, если участники собрания использовали способы идентификации. ​Способ идентификации можно определить, например, в уставе», — обрисовала ситуацию Михеева.

Без блокчейна и криптовалюты

При обсуждении поправок в ГК было принято решение отказаться от норм, связанных с криптоактивами, но «совершенно очевидно, что криптовалюта может быть объектом [прав] в каких‑то конкретных случаях», — считает Крашенинников. «При внесении законопроекта предполагалось, что речь будет идти о тех цифровых объектах, которые создаются и обращаются в распределенной системе. При доработке законопроекта комитет пришел к выводу о необходимости сделать эти нормы технологически нейтральными. И умышленно в ГК не стали использовать понятия «блокчейн» или понятия «распределенная система», — указал он.

«Категория цифровых прав сформулирована как общая и емкая правовая конструкция. Воспользоваться ею смогут практически все, кто захотел бы эмитировать такие цифровые объекты», — говорит Михеева, уточняя, что это произойдет не сразу, а только после того, как будут приняты специальные законы, которые будут соответствовать уже новой редакции ГК. Попытку регулирования цифровых активов, или так называемых токенов, понятие которых также было исключено из поправок, предпримут в рамках профильного закона о цифровых финансовых активах, предположил Успенский.

Как только законы будут приняты, можно будет понять, кто вправе эмитировать цифровые права, в каком объеме, будут ли допускаться к покупке таких прав любые инвесторы или только квалифицированные, поясняет Михеева.​

Авторы: Евгения Чернышова, Павел Казарновский
Теги: Госдума
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