Госдума одобрила идею приравнять электронные договоры к бумажным

Ожидается, что весь пакет законопроектов по криптоиндустрии вступит в силу с 1 октября 2019 года, отметил Крашенинников.

Что меняют поправки в ГК

Под цифровыми правами имеются в виду договоры, заключаемые в сети Интернет, интернет-продажи, а также односторонние юридически значимые действия, которые совершаются довольно часто в различных приложениях при оформлении платежных поручений и односторонних отказов от договора и так далее, рассказала член совета при президенте РФ по кодификации гражданского законодательства Лидия Михеева, принимавшая участие в разработке законопроекта. По ее мнению, при вступлении этих поправок в силу граждане больше не будут испытывать затруднений при доказывании электронных сделок в суде для защиты своих прав.

Благодаря поправкам юридическую силу получат так называемые смарт-контракты, которые являются не отдельным договором, а лишь условием об автоматическом его исполнении, говорит партнер юридической компании Taxology и участник профильных рабочих групп Михаил Успенский. «Наиболее часто такие условия можно встретить в банковском секторе в форме автоплатежей: деньги со счета могут быть списаны автоматически при наступлении определенных в договоре условий», — привел пример Успенский. Например, сейчас юрлицу для совершения платежа нужно послать платежное поручение в банк, а смарт-контракт позволяет запрограммировать платежи в автоматическом режиме, и это решение будет обладать юридической силой, пояснил эксперт.

Поправки вводят в правовое поле собрания и голосования в электронном виде. «Нередко мы испытываем значительные трудности, когда надо провести собрания в ООО (общество с ограниченной ответственностью) или в ТСЖ (товарищество собственников жилья). С этими поправками заочные собрания можно проводить посредством дистанционного волеизъявления с помощью электронных средств. Результаты заочного голосования, которое проводилось, например, путем смс-голосования или опроса в соцсети, будут приниматься судом во внимание, если участники собрания использовали способы идентификации. ​Способ идентификации можно определить, например, в уставе», — обрисовала ситуацию Михеева.

Без блокчейна и криптовалюты

При обсуждении поправок в ГК было принято решение отказаться от норм, связанных с криптоактивами, но «совершенно очевидно, что криптовалюта может быть объектом [прав] в каких‑то конкретных случаях», — считает Крашенинников. «При внесении законопроекта предполагалось, что речь будет идти о тех цифровых объектах, которые создаются и обращаются в распределенной системе. При доработке законопроекта комитет пришел к выводу о необходимости сделать эти нормы технологически нейтральными. И умышленно в ГК не стали использовать понятия «блокчейн» или понятия «распределенная система», — указал он.

«Категория цифровых прав сформулирована как общая и емкая правовая конструкция. Воспользоваться ею смогут практически все, кто захотел бы эмитировать такие цифровые объекты», — говорит Михеева, уточняя, что это произойдет не сразу, а только после того, как будут приняты специальные законы, которые будут соответствовать уже новой редакции ГК. Попытку регулирования цифровых активов, или так называемых токенов, понятие которых также было исключено из поправок, предпримут в рамках профильного закона о цифровых финансовых активах, предположил Успенский.

Как только законы будут приняты, можно будет понять, кто вправе эмитировать цифровые права, в каком объеме, будут ли допускаться к покупке таких прав любые инвесторы или только квалифицированные, поясняет Михеева.​