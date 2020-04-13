За время пандемии выросла популярность криптобирж и сайтов о религии

Какие ресурсы еще стали популярны во время пандемии:
- Согласно данным Qrator Labs, чаще всего в последнюю неделю марта россияне посещали видеосервисы, включая и пиратские сайты. Трафик видеосервисов вырос на 5,32% по сравнению со средним значением февраля. Вслед за ростом популярности видеосервисов резко вырос объем показов онлайн-рекламы (на 17,92%). Многие смотрят кино на пиратских сайтах, где размещается большое количество рекламных роликов, объясняют авторы исследования.
- Росла также популярность сервисов криптобирж и Forex — трафик на этих ресурсах увеличился на 5,56% и 3,13% соответственно. Авторы исследования объяснили это интересом россиян к валютным рынкам.
- Трафик туристических компаний, операторов, авиа- и железнодорожных перевозчиков сократился на 0,78% — граждане продолжают приобретать и использовать билеты на перелеты и поездки внутри страны, а также, по всей видимости, пытаются вернуть себе деньги на отмененные рейсы и туры, отмечается в исследовании.
- При этом заметный спад был зафиксирован в медицинском секторе — 8,59%. Просадка спроса и, соответственно, трафика в основном коснулась услуг платной косметологической медицины, указано в исследовании. На 1,7% снизился трафик сайтов недвижимости, на 1,88% — тематических и профессиональных социальных сетей.
- Вслед за отменой или переносом большинства ключевых спортивных событий (от Олимпиады до автогонок) на 4,92% снизился интерес к сервисам ставок на спорт.
Какие сайты подвергались DDoS-атакам
В 2019 году наибольшему числу атак подвергались платежные системы, сервисы электронной коммерции, букмекерские и банковские сервисы. В процентном соотношении сильнее выросло количество атак на криптовалютные биржи (+486%) и платежные системы (+100%).
В марте число DDoS-атак на букмекерские конторы выросло практически в три раза по сравнению с февралем, констатируют аналитики Qrator Labs. Они объясняют это внерыночными методам конкурентной борьбы во время эпидемии и желанием получить пользовательские и платежные данные. Аналогичная ситуация на рынке электронной коммерции — количество атак на сайты онлайн-магазинов за последние два месяца выросло на 183%.
В четыре раза выросло число кибератак в секторе онлайн-курсов и сервисов онлайн-обучения. В Qrator Labs объясняют это действиями учеников, которые не желают продолжать свое образование в школах и высших учебных заведениях в онлайн-формате.
С этим мнением не согласен руководитель отдела аналитики Searchinform Алексей Парфентьев. Он объясняет повышенное количество атак желанием злоумышленников получить конфиденциальную информацию пользователей через сервисы, ставшие наиболее популярными во время эпидемии.
«Проблема с атаками на образовательные онлайн-сервисы обострилась после утечки данных пользователей Zoom. Злоумышленники стали проверять на прочность остальные сервисы», — говорит Парфентьев. В начале апреля стало известно о том, что на видеохостинги YouTube и Vimeo попало несколько тысяч записей видеозвонков из сервиса Zoom.
Компания признала утечку данных и объяснила, что из-за резко возросшей нагрузки сервер «ошибочно» начал передавать звонки своим китайским дата-центрам. Кроме того, подобные атаки стоит рассматривать как проявление недобросовестной конкуренции — после нескольких DDoS’ов и проблем с доступом пользователи могут предпочесть другой сервис, добавляет руководитель направления «Информационная безопасность» компании «Крок» Андрей Заикин.
Чтобы защититься, компании обращаются к разработчикам средств информационной безопасности. По данным Searchinform, за последние две недели в два раза выросло количество запросов обеспечения безопасной работы на терминальных серверах (обеспечивают удаленное обслуживание пользователя с предоставлением рабочего стола). На столько же возросло количество запросов от бизнеса по обеспечению безопасности каналов удаленного доступа. Кроме того, подавляющее большинство клиентов Searchinform обращалась за консультацией по перенастройке корпоративной системы защиты от утечек информации для контроля удаленных сотрудников, рассказал Парфентьев.