За время пандемии выросла популярность криптобирж и сайтов о религии

Распространение коронавируса сказалось на характере потребления интернет-ресурсов, указали эксперты. Пользователи заинтересовались религиозными сайтами и криптобиржами, но стали меньше заходить на сайты букмекерских контор

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В последнюю неделю марта объем потребления трафика на религиозных сайтах вырос на 30–500%, оценила компания Qrator Labs, которая специализируется на противодействиях DDoS-атакам, говорится в ее исследовании (есть у РБК). Эксперты Qrator Labs объясняют повышенный интерес к религиозным интернет-ресурсам тем, что во время эпидемии коронавируса многие участвуют в церковных службах по видеосвязи, а также интересуются взглядом духовенства на происходящие события.

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Qrator Labs анализировала интернет-ресурсы своих клиентов: высчитала среднее число посетителей сайтов и мобильных приложений за каждый день недели в феврале и сравнила его с показателем последней недели марта, которая была объявлена нерабочей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Количество клиентов компания не раскрывает, лишь говорит, что среди них «десяток религиозных сайтов».

Вывод Qrator Labs подтверждают данные сервиса «Яндекс.Радар». Так, в марте у портала «Православие и мир» было 4,4 млн посетителей, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2019 года, и на 23% — чем в феврале этого года. Показатель немного не дотянул до рекордного для ресурса значения (был зафиксирован в январе — 4,476 млн посетителей). Число посетителей «Ислам сегодня» в марте «Яндекс.Радар» оценил в 1,67–2,74 млн человек. Это рекордный показатель с августа 2018 года, когда началось измерение. В прошлом месяце число посетителей «Ислам сегодня» было на 50–66% больше, чем в марте 2019-го, и на 14–18%, чем в феврале этого года. Росло количество посетителей и у портала об иудаизме «Имрей Ноам». В марте этого года оно составило от 321 тыс. до 714 тыс. человек, что на 13–32% больше, чем в марте 2019 года, и примерно на 32% — чем в этом феврале.