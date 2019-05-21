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СМИ узнали о рекомендации Минкультуры перевести зарплаты в значимые банки
В министерстве пояснили, что рекомендовали подведомственным учреждениям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Министерство культуры рекомендовало подведомственным организациям переводить зарплатные проекты в системно значимые банки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо банка «Санкт-Петербург», который сообщил о рекомендациях Минфину, ФАС и Ассоциации российских банков (АРБ). В список системно значимых входят 11 крупнейших банков с более 60% активов сектора.

«Санкт-Петербург» узнал о письме Минкультуры от своих клиентов из числа подведомственных организаций и решил «обратить внимание на данное нарушение антимонопольного законодательства». В письме банка подчеркивается, что рекомендации противоречат принципам конкуренции и не соответствуют требованиям правительства к банкам в целях их допуска к работе с бюджетными средствами.

В Минкультуры изданию сообщили, что рекомендации были подготовлены для исполнения поручения вице-премьера Ольги Голодец. В ведомстве уточнили, что письма следует считать именно рекомендациями, а работники учреждений культуры могут сами выбирать банк для получения зарплаты. Как отметили в Минкультуры, до появления поручения только 25 из 187 подведомственных учреждений обслуживались не в системно значимых банках.

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Издание отмечает, что аналогичное решение было принято и в отношении сотрудников Минспорта. Решения по зарплатным проектам двух ведомств принимались на одном и том же совещании, указывает газета со ссылкой на его протокол.

В секретариате вице-премьера Ольги Голодец в разговоре с РБК отказались от комментариев.

В список системно значимых банков входят ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

В сентябре Минтруд подготовил проект поправок в КоАП, согласно которым предлагается ввести штрафы для работодателей за нарушения прав сотрудников в выборе зарплатного банка. Для должностных лиц размер штрафов составит 10–20 тыс. руб., для предпринимателей , осуществляющих деятельность без образования юрлица, — 1–5 тыс. руб., для юридических лиц — 30–50 тыс. руб.

Автор: Юлия Выродова
При участии: Юлия Старостина
Теги: Минкультуры, банки, зарплаты
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