СМИ узнали о рекомендации Минкультуры перевести зарплаты в значимые банки

В министерстве пояснили, что рекомендовали подведомственным учреждениям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец

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Министерство культуры рекомендовало подведомственным организациям переводить зарплатные проекты в системно значимые банки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо банка «Санкт-Петербург», который сообщил о рекомендациях Минфину, ФАС и Ассоциации российских банков (АРБ). В список системно значимых входят 11 крупнейших банков с более 60% активов сектора.

«Санкт-Петербург» узнал о письме Минкультуры от своих клиентов из числа подведомственных организаций и решил «обратить внимание на данное нарушение антимонопольного законодательства». В письме банка подчеркивается, что рекомендации противоречат принципам конкуренции и не соответствуют требованиям правительства к банкам в целях их допуска к работе с бюджетными средствами.

В Минкультуры изданию сообщили, что рекомендации были подготовлены для исполнения поручения вице-премьера Ольги Голодец. В ведомстве уточнили, что письма следует считать именно рекомендациями, а работники учреждений культуры могут сами выбирать банк для получения зарплаты. Как отметили в Минкультуры, до появления поручения только 25 из 187 подведомственных учреждений обслуживались не в системно значимых банках.

Издание отмечает, что аналогичное решение было принято и в отношении сотрудников Минспорта. Решения по зарплатным проектам двух ведомств принимались на одном и том же совещании, указывает газета со ссылкой на его протокол.