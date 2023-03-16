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В России в 1,5 раза выросло число дел о личном банкротстве без суда

«Федресурс»: число начавших процедуру упрощенного банкротства россиян выросло на 53,4%
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В 2022 году внесудебную процедуру упрощенного банкротства начали 7108 россиян, следует из статистики «Федресурса» (есть у РБК). В 2021 году таких было 4663 человека.

Средний размер долга на входе в процедуру составил 345,9 тыс. руб. Из поданных за год заявлений вернули 4403. Больше всего процедур (более 1 тыс.) было возбуждено в декабре прошлого года.

В январе-феврале 2023 года было открыто 1518 внесудебных процедур банкротства — это почти на 97% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число возвратов заявлений — 666. Таким образом, по 69,5% из поданных заявлений процедуры были запущены.

Возможность внесудебного банкротства у физлиц появилась 1 сентября 2020 года. За все время действия механизма было запущено более 15 тыс. процедур в отношении граждан с общей суммой долга 5,22 млрд руб., из них завершены были 10 288 — долгов списали на 3,59 млрд руб.

Лидерами по числу возбужденных процедур среди регионов с 1 сентября 2020 года по 28 февраля 2023-го стали Челябинская (839), Омская (829), Оренбургская (637), Свердловская (552) области и Краснодарский край (529). Большинство должников (9126) — женщины, средний возраст подавших заявление — 44,2 года у женщин и 43,4 у мужчин.

С помощью банкротства можно законно избавиться от долгов, если выплачивать их нет возможности (например, должник стал инвалидом или был уволен с работы, а средств и имущества у него нет). Оформить банкротство можно через суд, а с сентября 2020 года — во внесудебном порядке.

Во втором случае заявление можно подать в МФЦ. Тогда должник, в отличие от процедуры с участием суда, не несет никаких расходов, но есть ограничение по сумме долга — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Длительность процесса составляет ровно 6 месяцев (через суд — от нескольких месяцев до нескольких лет).

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