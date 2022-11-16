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Пенсионерам разрешат банкротиться бесплатно

Минэкономразвития предложило допустить к процедуре упрощенного банкротства пенсионеров и другие уязвимые категории граждан, чтобы защитить их от «бесконечного взыскания» долгов. Президент поддержал предложение
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минэкономразвития разработало предложения по существенному упрощению доступа россиян к процедуре упрощенного банкротства, которая позволяет списать долги бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом на правительственном совещании с президентом сообщил глава министерства Максим Решетников.

По его словам, в первую очередь, механизм внесудебного банкротства нужно распространять на пенсионеров, взыскание долгов с которых «по сути становится бессрочным».

«Если у пенсионера большая задолженность и небольшой ежемесячный доход в виде пенсий и пособий, то по факту, исполнительное производство для такой категории должников будет бесконечным. А внесудебное банкротство этим гражданам недоступно», — сказал Решетников.

Как работает внесудебное банкротство

Возможность подать на банкротство в упрощенном порядке и списать долги существует в России с 1 сентября 2020 года. Гражданину не нужно обращаться в суд, он может подать заявление в МФЦ, указать в нем, какую именно задолженность он просит простить. Если обращение будет одобрено, физлицо признают финансово несостоятельным через полгода.

Однако необходимо соблюдение двух условий:

  • Сумма долга должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Это могут быть обязательства по займам и кредитам (включая проценты), налогам, алиментам или договорам поручительства.
  • Гражданин не должен иметь имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Это считается доказанным, если все исполнительные производства в отношении должника завершены, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам.

Как отметил Решетников, процедуры исполнительного производства идут в России долго, потому министерство готово допустить к упрощенному банкротству и другие категории должников:

  • Граждан, живущих на социальные пособия. «Например, граждан с детьми и беременных женщин, у которых детское пособие или пособие по беременности являются единственным источником дохода. Поэтому нам кажется целесообразным снизить для этих категорий срок принудительного взыскания, после которого они могут подаваться на внесудебное банкротство, скажем до одного года», — сказал министр экономического развития.
  • Граждан, чьи долги взыскиваются слишком долго. Речь идет о гражданах, долги которых принудительно взыскиваются более семи лет. «Когда готовились к докладу, на сайт министерства, в соцсетях поступили обращения от граждан, что ключевая тема — это, конечно, длительные процедуры судебных взысканий. Если мы сделаем такую отсечку — свыше семи лет и [право на] внесудебное списание — это будет большой хороший шаг вперед», — добавил он.

Минэкономразвития также предложило смягчить параметры, которые должны соблюдать желающие обанкротиться в упрощенном порядке: максимальная планка долга поднимется с текущих 500 тыс. руб. до 1 млн руб., а минимальная — снизится с 50 до 25 тыс. руб. Эта идея обсуждалась еще летом 2021 года.

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«И кроме того, это уже немножко на будущее, предлагаем предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет», — добавил Решетников. Он уточнил, что сейчас россияне могут повторно пройти процедуру только через десять лет после признания финансовой несостоятельности.

Президент Владимир Путин поддержал предложения Минэкономразвития. Он подчеркнул, что упрощение процедуры в первую очередь должно помочь пенсионерам, чтобы те «не превращались в вечных должников». «Банки, при всем уважении к финансовым институтам, кровь пьют из людей до гробовой доски, это надо конечно же прекратить», — сказал он. Инициативу Минэка поддержали и в Банке России.

Сколько россиян уже стали банкротами без суда

По оценкам Минэкономразвития, с момента запуска процедуры упрощенного банкротства в России ей воспользовались порядка 12 тыс. граждан с задолженностью в 4,2 млрд руб. Примерно две трети этой суммы, или 2,8 млрд руб. удалось списать. Ежемесячно на бесплатное банкротство поступает порядка 600 заявлений, сообщил Решетников.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Банкротство Минэкономразвития Долги списание долга
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