Аналитики сравнили готовность российских и иностранных банков к пандемии

Банки из России оказались более подготовленными к пандемии коронавируса, чем иностранные, за счет лучшего развития безналичных платежей и онлайн-услуг. Их слабое место — рудиментарные внутрибанковские системы, считают эксперты BCG

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Российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии новой коронавирусной инфекции с точки зрения цифровой трансформации. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), говорится в ее сообщении (есть у РБК).

«Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, были готовы к пандемии гораздо лучше, чем иностранные коллеги. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса», — говорит управляющий директор и партнер BCG Сергей Ишков.

По словам Ишкова, быстрая цифровизация бизнес-процессов российских банков позволила всего за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы, а также вывести Россию в мировые лидеры по развитию безналичных платежей. Благодаря этому за последние десять лет в долларовом выражении прибыль банковского сектора выросла в 4,5 раза (1,7 трлн рублей по итогам 2019 года), а возврат на активы — в 3,3 раза (2,2%), несмотря на медленные темпы роста экономики.

Для оптимального прохождения периода пандемии всему банковскому мировому сообществу необходимо будет ускорить цифровую трансформацию наряду с укреплением основных видов банковской деятельности и прогнозированием отдаленных последствий кризиса, считают в BCG. Российским банкам также придется в кратчайшие сроки провести цифровые изменения, на которые в хорошие времена не хватало времени, чтобы сохранить прибыльность и выстоять в кризис, говорит Ишков.

По данным BCG, по итогам 2019 года Россия занимает первое место в мире по уровню проникновения бесконтактных платежей с помощью Apple Pay, Samsung Pay и т.п., а также третье место в мире по уровню проникновения финтех-сервисов. Но несмотря на высокий средний уровень цифровизации банков, в России еще мало кредитных организаций, которые могут в дистанционном режиме выдать карту или кредит, указывает Ишков. «Первая ипотечная сделка целиком онлайн произошла буквально на днях (речь о совместной ипотеке ВТБ и группы «ПИК», которую выдали 15 апреля на недвижимость в ГК «ПИК». — РБК). Нельзя забывать, что цифровизация обычно затрагивает и скрытые от глаз процессы, такие как внутрибанковский документооборот и взаимодействие между различными отделами. Эта часть, особенно в больших банках, вызывает наибольшие трудности, так как зависит от множества рудиментарных процессов и систем», — подчеркнул эксперт.