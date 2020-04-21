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Аналитики сравнили готовность российских и иностранных банков к пандемии

Банки из России оказались более подготовленными к пандемии коронавируса, чем иностранные, за счет лучшего развития безналичных платежей и онлайн-услуг. Их слабое место — рудиментарные внутрибанковские системы, считают эксперты BCG
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии новой коронавирусной инфекции с точки зрения цифровой трансформации. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), говорится в ее сообщении (есть у РБК).

«Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, были готовы к пандемии гораздо лучше, чем иностранные коллеги. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса», — говорит управляющий директор и партнер BCG Сергей Ишков.

По словам Ишкова, быстрая цифровизация бизнес-процессов российских банков позволила всего за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы, а также вывести Россию в мировые лидеры по развитию безналичных платежей. Благодаря этому за последние десять лет в долларовом выражении прибыль банковского сектора выросла в 4,5 раза (1,7 трлн рублей по итогам 2019 года), а возврат на активы — в 3,3 раза (2,2%), несмотря на медленные темпы роста экономики.

Для оптимального прохождения периода пандемии всему банковскому мировому сообществу необходимо будет ускорить цифровую трансформацию наряду с укреплением основных видов банковской деятельности и прогнозированием отдаленных последствий кризиса, считают в BCG. Российским банкам также придется в кратчайшие сроки провести цифровые изменения, на которые в хорошие времена не хватало времени, чтобы сохранить прибыльность и выстоять в кризис, говорит Ишков.

По данным BCG, по итогам 2019 года Россия занимает первое место в мире по уровню проникновения бесконтактных платежей с помощью Apple Pay, Samsung Pay и т.п., а также третье место в мире по уровню проникновения финтех-сервисов. Но несмотря на высокий средний уровень цифровизации банков, в России еще мало кредитных организаций, которые могут в дистанционном режиме выдать карту или кредит, указывает Ишков. «Первая ипотечная сделка целиком онлайн произошла буквально на днях (речь о совместной ипотеке ВТБ и группы «ПИК», которую выдали 15 апреля на недвижимость в ГК «ПИК». — РБК). Нельзя забывать, что цифровизация обычно затрагивает и скрытые от глаз процессы, такие как внутрибанковский документооборот и взаимодействие между различными отделами. Эта часть, особенно в больших банках, вызывает наибольшие трудности, так как зависит от множества рудиментарных процессов и систем», — подчеркнул эксперт.

В связи с этим BCG рекомендует российским банкам в условиях пандемии коронавируса сосредоточиться на таких мерах, как:

  • перевод значительной части организации на удаленную работу и гибкий график, что позволит после окончания пандемии значительно сэкономить как на аренде офисов, так и на зарплатах;
  • внедрение методов работы на базе agile (гибкие подходы к реализации проектов). Это должно повысить эффективность работы и ускорить запуск продуктов, а также сократить уровень бюрократии и количество промежуточных управленческих звеньев;
  • цифровая трансформация внутренних процессов, в том числе казначейских и управления рисками;
  • внедрение продвинутой аналитики в бизнес-процессы — от оценки риска заемщика до удержания клиентов и кросс-продаж.

«Те, кто начал эту работу еще до кризиса, скорее всего, гораздо легче его пройдут. А тем, кто долго откладывал изменения, самое время начать их реализовывать, пока не стало слишком поздно», — отметил Ишков.

Ранее российские банки из-за пандемии коронавируса начали переводить своих сотрудников на удаленную работу и сокращать режим работы отделений. Как сообщали РБК представители крупнейших банков, практически все их услуги можно получить онлайн. Однако из-за режима самоизоляции и нерабочих дней у банковских клиентов возникли сложности с доступом к банковским ячейкам и оформлением ипотеки.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, технологии
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