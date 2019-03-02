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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Над банками и ретейлом нависли гостарифы Бизнесу дали три недели для сохранения рыночных ставок на эквайринг
Банки, платежные системы и ретейлеры до 20 марта должны договориться о способах снижения комиссий за оплату по картам. Предложений много, и пока участники рынка сходятся только в одном — все выступают против госрегулирования
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта участники торгового и платежного рынка не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. «Против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли», — сообщил представитель Козака Илья Джус.

По его словам, правительство поручило участникам совещания выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов. 

Для решения проблемы банки, ретейлеры и платежные системы должны будут войти в специально созданную рабочую группу под кураторством ЦБ и до 20 марта предоставить в правительство проект меморандума с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг, рассказали РБК два участника совещания. 

Бизнес
Бизнес выступил против госрегулирования комиссий за оплату картами

В совещании принимали участие руководители ведущих коммерческих банков, ЦБ, профильные ведомства и отраслевые союзы предприятий торговли и платежных систем. Рынок на совещании представляли руководители Сбербанка и «Открытия» Герман Греф и Михаил Задорнов, представители ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка и «Дом.РФ», Ассоциации банков «Россия» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рассказали источники РБК. «Дом.РФ» и Альфа-Банк подтвердили участие своих представителей в совещании.

Источник в аппарате правительства сообщил РБК, что с учетом поручения президента Владимира Путина, по которому решение должно быть выработано к 1 апреля, эта тема еще будет дополнительно рассматриваться в правительстве и в ЦБ для выработки консолидированной позиции.

История вопроса

В конце 2018 года вопрос о размере комиссионного вознаграждения, на который уже два года жалуются ретейлеры, был поднят также на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу представить в правительство предложения, как снизить размер комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах. Ведомства консолидировано выступили против введения госрегулирования комиссий на рынке эквайринга. Но позднее Владимир Путин назвал квазиналогом высокие комиссии в рознице, указав, что в России они составляют 3%, а в других странах около 0,2%. Представители банковского сектора заявили, что президента дезинформировали, и комиссии на самом деле ниже. 23 февраля глава государства дал поручение ЦБ совместно с правительством подготовить до 30 апреля предложения по снижению размера комиссий при безналичных расчетах, в том числе с использованием банковских карт.

Какие предложения собрала ФАС

ФАС подготовила к совещанию справочные материалы (есть в распоряжении РБК), в которых содержится список предложений от экспертов и участников рынка по снижению комиссий за эквайринг, а также статистические данные по рынку эквайринга. Подлинность документа подтвердили два источника РБК, знакомых с документом. В ФАС подтвердили отправку документа в правительство.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Объединения торговли предлагали законодательно установить размер торговой уступки на уровне 0,2% для дебетовых карт и на уровне 0,3% для кредитных карт. Из числа предложений, не предполагавших госрегулирование, в документе фигурируют следующие:

  • ограничить межбанковскую комиссию (одну из составляющих торговой уступки) на уровне 0,5% по тем операциям, где один банк является одновременно банк-эквайером и банком-эмитентом;
  • сделать размер торговой уступки независимым от оборота торгово-сервисного предприятия и сферы, в которой оно работает;
  • ввести специальные ставки для социально-значимых категорий товаров (работ, услуг), операций с небольшой суммой чека, а также операций с большой суммой чека;
  • обязать платежные системы и банки-эквайеры сделать публичными все элементы торговой уступки. Сейчас такой информации в открытом доступе нет. При этом Банк России предлагается наделить полномочиями определять минимальный набор этих данных;
  • наделить банковские платежные агенты (юрлицо или ИП, принимающие платежи от физических и юридических лиц) правом оказывать услуги по безналичной оплате покупок​.

Эквайринг в цифрах

  • ​Как говорится в материалах ФАС, крупнейшим банком по количеству выпущенных карт является Сбербанк с долей рынка в 71,13% на 1 января 2019 года, он выпустил 117,6 млн карт. На втором месте ВТБ с 6,4%, или 10,5 млн карт, на третьем — Альфа-банк (3%, 5 млн карт).
  • По объему услуг эквайринга лидером также является Сбербанк. Объем услуг по его терминалам составляет 13,1 трлн руб. по итогам 2018 года (67,11% рынка). ВТБ по объему услуг занимает 7,95% рынка (1,557 трлн руб.), Альфа-Банк — 2,62% (503 млрд руб.).
  • Комиссионные доходы Сбербанка от эквайринга в 2018 году составили 232,4 млрд руб. против 170 млрд руб. в 2017 году, следует из отчетности банка по МСФО за 2018 год. При этом на расходы банка на комиссии платежным системам и прочие подобные комиссии в 2018 году пришлось 95,3 млрд руб. (65,7 млрд руб. в 2017 году). Расходы Сбербанка по программам лояльности составили 33,1 млрд руб.
  • В России платежные карты выпускают 338 банков, 245 предоставляют услуги эквайринга. При этом 241 банк совмещает эти функции. ​Несмотря на большое количество банков-эквайеров, только 13 кредитных организаций на конец 2018 имеют долю более 1% на этом рынке.
  • Средний размер торговой уступки в России составляет от 2% до 2,4%. Причем в некоторых случаях уступка может составлять от 0,5% до 3,5%, говорится в материалах ФАС со ссылкой на исследование, которое в 2017 году проводила Московская школа управления Сколково.

Что говорят участники рынка

Предложения по снижению комиссий за эквайринг очень разрозненные, отметил вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков. По его мнению, всем необходимо прийти к единому мнению, иначе вопрос снижения комиссий придется поднимать на законодательном уровне. «Пока абсолютно все сходятся в одном: необходимо установить максимальный размер комиссий в сегменте крупных покупок, например автомобилей», — сказал Войлуков.

В данный момент рынок является саморегулируемым, и предлагаемые меры могут привести к падению маржинальности участников банковской системы, отметил руководитель международной группы стратегии КПМГ в России и СНГ Алексей Назаров. Для банков сейчас вводятся различные требования, которые и так накладывают ограничения на капитал, а снижение комиссий создаст дополнительную нагрузку, пояснил он.

В то же время раскрытие информации о структуре доходности, ставок, маржи, дифференциации комиссий будет способствовать повышению прозрачности рынка, сказал управляющий директор НРА Павел Самиев. Но лимитирования комиссий волюнтаристским образом необходимо избежать, считает он.

Альфа-Банк удовлетворен результатами совещания и готов принять участие в рабочей группе по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов, сообщили в его пресс-службе. При этом в банке считают, что пересмотр тарифов может привести к снижению и замедлению инвестиций в продвижение безналичных платежей. 

В Сбербанке и ВТБ от комментариев отказались, в АКОРТе не ответили на запрос РБК.

Авторы: Евгения Чернышова, Екатерина Литова, Ирина Парфентьева, Павел Казарновский
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