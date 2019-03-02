Бизнесу дали три недели для сохранения рыночных ставок на эквайринг

Над банками и ретейлом нависли гостарифы Бизнесу дали три недели для сохранения рыночных ставок на эквайринг

Банки, платежные системы и ретейлеры до 20 марта должны договориться о способах снижения комиссий за оплату по картам. Предложений много, и пока участники рынка сходятся только в одном — все выступают против госрегулирования

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта участники торгового и платежного рынка не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. «Против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли», — сообщил представитель Козака Илья Джус.

По его словам, правительство поручило участникам совещания выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов.

Для решения проблемы банки, ретейлеры и платежные системы должны будут войти в специально созданную рабочую группу под кураторством ЦБ и до 20 марта предоставить в правительство проект меморандума с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг, рассказали РБК два участника совещания.

В совещании принимали участие руководители ведущих коммерческих банков, ЦБ, профильные ведомства и отраслевые союзы предприятий торговли и платежных систем. Рынок на совещании представляли руководители Сбербанка и «Открытия» Герман Греф и Михаил Задорнов, представители ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка и «Дом.РФ», Ассоциации банков «Россия» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рассказали источники РБК. «Дом.РФ» и Альфа-Банк подтвердили участие своих представителей в совещании.