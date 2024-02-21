QIWI сообщила о работе в обычном режиме бизнесов, не связанных с банком
Бизнес группы компаний QIWI, который не связан с работой QIWI Банка, функционирует в обычном режиме, сообщила компания в своем телеграм-канале.
«Мы получили информацию от Банка России, что лицензия QIWI Банка отозвана. В банке сейчас работает временная администрация. <...> Бизнес Группы компаний QIWI, не связанный с деятельностью QIWI Банка, работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что вернутся к клиентам с подробностями, когда получат информацию о дальнейших действиях.
ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Регулятор пояснил, что банк нарушал федеральные законы и был вовлечен в высокорисковые операции между физлицами и теневым бизнесом, в частности букмекерскими конторами и онлайн-казино. Отзыв ЦБ лицензии у банка стал первым за полтора года.
В ЦБ также отметили, что прекращение работы QIWI Банка не повлияет на возможности граждан, предпринимателей и юрлиц проводить и открывать счета, расчеты и переводы.
После отзыва лицензии у банка перестала работать платежная система Contact, которая принадлежит группе QIWI. Также стало недоступным пополнение QIWI-кошельков.
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