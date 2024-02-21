Группа компаний QIWI: бизнес, не связанный с банком, работает в обычном режиме

QIWI сообщила о работе в обычном режиме бизнесов, не связанных с банком

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Бизнес группы компаний QIWI, который не связан с работой QIWI Банка, функционирует в обычном режиме, сообщила компания в своем телеграм-канале.

«Мы получили информацию от Банка России, что лицензия QIWI Банка отозвана. В банке сейчас работает временная администрация. <...> Бизнес Группы компаний QIWI, не связанный с деятельностью QIWI Банка, работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что вернутся к клиентам с подробностями, когда получат информацию о дальнейших действиях.

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Регулятор пояснил, что банк нарушал федеральные законы и был вовлечен в высокорисковые операции между физлицами и теневым бизнесом, в частности букмекерскими конторами и онлайн-казино. Отзыв ЦБ лицензии у банка стал первым за полтора года.

В ЦБ также отметили, что прекращение работы QIWI Банка не повлияет на возможности граждан, предпринимателей и юрлиц проводить и открывать счета, расчеты и переводы.

После отзыва лицензии у банка перестала работать платежная система Contact, которая принадлежит группе QIWI. Также стало недоступным пополнение QIWI-кошельков.