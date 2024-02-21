Металлинвестбанк предупредил об ограничении оплаты услуг из-за QIWI

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Оплата сотовой связи, интернета и других услуг, проходящие через сервис QIWI, стала недоступна через приложение и банкоматы Металлинвестбанка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В связи с отзывом лицензии у КИВИ Банка 21 февраля 2024 года временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги, которые осуществляют через сервис QIWI в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах», — говорится в публикации.

В банке принесли извинения пользователям.

Утром 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. Кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов. Регулятор объяснил отзыв лицензии тем, что QIWI нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.

ЦБ также установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Агентство по страхованию вкладов пообещало начать выплаты вкладчикам QIWI Банка до 6 марта. В ЦБ уточнили, что это не коснется электронных кошельков.