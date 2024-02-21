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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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QIWI Банк объявил о закрытии офисов после отзыва лицензии

QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Петербурге и Казани после отзыва лицензии
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Отзыв лицензии у QIWI банка
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

QIWI Банк после отзыва лицензии закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации в своем телеграм-канале.

«Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты. <...> Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — рассказали в банке.

Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика
Финансы

Центробанк России отозвал лицензию у QIWI Банка утром 21 февраля. Регулятор объяснил решением тем, что кредитная организация систематически нарушала требования законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии стали недоступны пополнение и переводы с QIWI-кошельков. Перестала работать и платежная система Contact (принадлежит группе QIWI), популярная среди российских релокантов.

ЦБ отметил, что QIWI Банк участвует в системе страхования вкладов: соответственно, их суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб. АСВ пообещало начать выплаты вкладчикам банка до 6 марта. В ЦБ добавили, что страховка не распространяется на средства в электронных кошельках.

QIWI Банк занимал 89-е место в банковской системе России по величине активов. Это первая с августа 2022 года кредитная организация, у которой ЦБ отозвал лицензию (тогда ее лишился Кросна-банк).

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Теги
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