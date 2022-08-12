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ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни

ЦБ отозвал лицензию у московского Кросна-банка из третьей сотни

ЦБ отозвал лицензию у московского Кросна-банка, который занимал 290 место в банковской системе Росии, говорится в сообщении регулятора.

«C 2019 года Кросна-Банк устойчиво операционно убыточен. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. При этом кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Кроме того, Кросна-Банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж», — объясняет решение Центробанк.

В Кросна-Банк назначена временная администрация из Агентства по страхованию вкладов. Кросна-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вклады вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб.

Материал дополняется.

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