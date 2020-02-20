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ЦБ впервые отчитался о количестве заблокированных в СБП за год платежей

Большинство операций заблокировано по подозрению в переборе телефонных номеров, еще часть — в массовом выводе средств
Фото: Kirsty O'Connor / PA / ТАСС

В 2019 году Банк России заблокировал порядка 23,5 тыс. подозрительных операций в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом на XII Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы сообщил первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев, передает корреспондент РБК.

Большинство (23,3 тыс.) операций заблокировано по подозрению в переборе телефонных номеров, еще 169 — в массовом выводе средств через СБП. Всего в прошлом году через систему было совершено более 6,7 млн переводов, сообщил Сычев.

СБП была запущена в 2019 году. Она позволяет физическим лицам круглосуточно и практически мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком подключившемся к этому сервису банке открыты счета отправителя или получателя средств.

В системе действует двухступенчатый сервис контроля переборов и вывода средств — на уровне банков и Национальной системы платежных карт (НСПК), рассказал Сычев. «Если вы посмотрите, какой процент фродовых операций, который доходит до самой НСПК и ею блокируется, то вы поймете, что в общем масштабе это практически ничего», — заявил он и отметил, что уровень мошенничества в СБП «практически близится к нулю».

В августе 2019 года Центробанк рекомендовал кредитным организациям делиться сведениями о получателях денежных переводов, что должно помочь выявлять мошенников и блокировать операции по перечислению им денег. Рекомендации касались и Системы быстрых платежей.

ЦБ предупредил о риске использования Системы быстрых платежей мошенниками
Финансы

Позднее «Ведомости» со ссылкой на письмо Банка России сообщили, что регулятор предупредил банки об атаках через СБП. В послании говорилось, что мошенники могут получать дополнительные данные о клиентах: имя, отчество, первую букву фамилии и названия банков, где у них открыты счета.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила на форуме, что с момента запуска в СБП совершено более 9 млн операций на общую сумму почти 80 млрд руб. По ее словам, сейчас к системе подключены 42 банка, более 160 подали заявки на подключение. Бакина также напомнила, что в СБП функционируют десять из 11 системно значимых банков, за исключением Сбербанка. Его глава Герман Греф, критиковавший систему, ранее говорил, что банк планирует начать подключаться к СБП в марте.

Авторы: Наталия Анисимова, Евгения Чернышова
Теги: Центробанк, блокировка, информационная безопасность
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