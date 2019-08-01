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ConocoPhillips $75 (+26,95%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
A1, структура «Альфа-Групп», готова заплатить тем, кто расскажет ей о зарубежных активах банкира Георгия Беджамова. Недавно компания добилась в Высоком суде Лондона ареста его имущества на $1,75 млрд
Георгий Беджамов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

А1 объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус, сообщила РБК пресс-служба компании. А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, занимается разрешением спорных ситуаций на рынке; в кейсе Внешпромбанка она представляет интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Высоком суде Лондона.

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

А1 будет рассматривать возможность выплаты за сведения фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию, пояснил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис. «Вся полученная информация будет тщательно проверяться с участием привлеченных экспертов. Порядок, условия и сама возможность выплаты вознаграждения будут определяться отдельно в каждом конкретном случае в зависимости от характера и пользы конкретной информации», — добавил он.

В A1 заявили, что также запускают рекламную кампанию на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3. Через них проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами Беджамова и Маркус, среди которых объекты недвижимости, банковские счета, предметы искусства, пояснили в компании.

В апреле Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова в пределах £1,34 млрд ($1,75 млрд) — это сумма ущерба, вменяемая ему, писали «Ведомости». Среди арестованных активов — недвижимость в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, доля в пятизвездочном отеле в Швейцарии и т.д. Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и разрешил тратить не более £35 тыс. в неделю на аренду жилья и £10 тыс. в неделю проживание.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в банковский топ-50, в январе 2016 года. Дыра в кредитной организации оценивалась в 216 млрд руб. Во Внешпромбанке свои деньги хранили в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций: среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Правление банка возглавляла сестра Беджамова Лариса Маркус, ее суд в 2017 году приговорил к девяти годам в колонии общего режима за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб.

В А1 пока не раскрывают весь список активов Беджамова. «Если активы прятались, то найти их все, может, и не удастся. И я не уверен, что он действительно обладает активами на такую сумму. Но на какую-то существенную сумму точно найдем», — говорил в интервью Forbes управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. «Все, что будет найдено, будет автоматически арестовываться до момента, пока не будет закрыта вся сумма в £1,34 млрд», — отмечал он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Георгий Беджамов, Внешпромбанк
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