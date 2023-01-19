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Развожаев объяснил нецензурный пост в Telegram cловами «ругаюсь, грешен»

Губернатор Севастополя Развожаев об удаленном посте в Telegram: «Ругаюсь, грешен»
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после пропажи из его телеграм-канала поста с нецензурной лексикой опубликовал новое сообщение, в котором признался, что иногда ругается.

Глава города опубликовал скрин, распространенный в телеграм-каналах, преимущественно, по его словам, «ципсошниками и их «друзьями» (ЦИПСО — Центр информационно-психологических операций ВСУ). Он свидетельствует, что из канала Развожаева был удален пост со словам «Огонь б**** фото». Как рассказал чиновник, таким образом он комментировал полученную от своего заместителя фотографию.

«Писал ответ в «Телеграме» своему заму. Иногда сложно сдержать эмоции, когда ты просишь прислать фото газопровода в Байдарской долине, а тебе присылают то, что вы видите на фото, и на вопрос «Что это?» отвечают: «Подземный газопровод», — пояснил Развожаев. На фото, о котором он говорит, изображены грунтовая дорога на улице и частный дом.

«Да, ругаюсь, грешен», — заключил губернатор.

На скрине с удаленным постом указано, что он исчез в 18:03. Последний пост перед этим у Развожаева был связан с Крещением. В нем чиновник, в частности, рассказал, что 19 января посетил молебен во время освящения Чернореченского водохранилища в Севастополе.

В декабре прошлого года партия «Единая Россия» (Развожаев является секретарем ее севастопольского отделения и членом генерального совета) разработала кодекс публичного позиционирования для своих депутатов в Государственной думе. Среди пунктов были и выполнение «элементарных требований культуры речи» и отказ от «обсценной лексики и жаргонизмов».

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