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Финансы ,  
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Банки за год срезали лимиты по кредиткам почти на ₽10 тыс.

Банки стали осторожнее относиться к держателям кредитных карт: по данным ОКБ, средний лимит по ним в декабре составил 65,4 тыс. руб. против 73,8 тыс. руб. годом ранее. Кредиторы ужесточали политику на фоне роста спроса на кредитки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Средний лимит по банковским кредитным картам, выданным россиянам в декабре 2020 года, составил 65,4 тыс. руб., следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ; на 50% принадлежит Сбербанку), с которой ознакомился РБК. Еще год назад лимит был заметно выше — 73,8 тыс. руб., нынешний уровень — минимальный с июня 2017 года.

«Сегмент кредитных карт считается рискованным для банков, поэтому в условиях неопределенности на фоне первой и отчасти второй волны коронавируса они приняли решение ужесточить кредитные политики в этом сегменте», — сказал РБК гендиректор ОКБ Артур Александрович.

По данным бюро, по сравнению с ноябрем средний лимит по кредитке сократился на 6,5%, при этом выдачи карт росли. Банки заключили 917 тыс. кредитных договоров (+21% к ноябрю) на 60 млрд руб. Объем выдач за месяц вырос на 13% и оказался максимальным с марта 2020-го, хотя в годовом выражении снизился. Банкам необходимо выполнить свои планы по выдаче кредитов, но придерживаться определенного уровня риска, указывает Александрович: в предновогодний сезон количество заемщиков увеличилось, поэтому «имело смысл выдать больше кредитных карт, но с меньшим лимитом».

Тенденцию подтверждают данные Национального бюро кредитных историй. «Действительно, в декабре 2020 года средний размер лимитов по кредитным картам немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем — на 4,5%, или на 3,1 тыс. руб., до 65,4 тыс. руб. (в ноябре 2020 года — 68,5 тыс. руб.)», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Банки сейчас достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт и ориентируются на заемщиков высокого кредитного качества, указывает он, изменение лимитов по кредиткам позволяет им управлять кредитным риском.

Снижение лимита при росте выдач говорит о том, что кредиторы предпочитают меньше рисковать, чтобы сбалансировать долговую нагрузку заемщиков (она влияет на величину создаваемых резервов банков), объясняет гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он напоминает, что ЦБ не собирается продлевать послабления в части формирования резервов по реструктурированным ссудам, которые он вводил на фоне пандемии (действуют до 1 июля), — это также влияет на величину собственных средств банков.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

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Почему банки стали еще осторожнее

В течение года (за исключением апреля и мая) лимиты по кредиткам стабильно находились на довольно высоком уровне, отмечает Лагуткин. Негативный тренд «начался в преддверии нового года — в ноябре, когда снижение составило сразу 5% к октябрю, хотя и было на сопоставимом уровне с аналогичным периодом 2019 года», приводит он статистику «Эквифакса».

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Из-за сезонного фактора и стагнации доходов населения спрос на кредитные карты в декабре был повышен, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «В силу кризисных явлений в экономике в 2020 году банки были не готовы увеличивать лимиты по кредитным картам в декабре, как в предыдущие годы, однако выдачу кредитных карт не прекращали из-за риска утраты рыночных позиций вследствие высокой конкуренции», — объясняет он.

По мнению управляющего директора агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаила Доронкина, изменение лимитов могло потребоваться, «чтобы не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки заемщиков в предпраздничный период, для которого исторически характерна повышенная потребительская активность населения». «В обычной ситуации снижение лимитов могло и не потребоваться, однако в условиях сложной экономической и эпидемиологической ситуации банки стараются ограничивать принимаемые риски. Рост количества выданных кредиток при одновременном снижении лимитов позволяет нарастить число клиентов при сохранении приемлемого уровня кредитного риска», — добавляет аналитик.

Можно предположить, что кредиторы в 2021 году будут стараться наверстать упущенное в 2020-м и наращивать объемы кредитования, говорит Лагуткин: в том числе за счет поиска новых клиентов, которым можно будет предоставлять карты с лимитами выше среднего. Александрович же считает, что «банки сохранят консервативную позицию в этом сегменте и в 2021 году».

РБК направил запрос в топ-15 банков по размеру портфеля кредитных карт. В Сбербанке, ВТБ, Райффайзенбанке, Почта Банке и банке «Хоум Кредит» сообщили, что не снижали средний лимит по выдаваемым кредиткам в декабре. Представитель «Хоум Кредита» отметил, что такая тенденция на рынке возможна. «Традиционно в декабре наблюдается сезон повышенного потребительского спроса, связанный с приближением новогодних праздников. Многие участники рынка в этот период действительно снижают лимиты по своим картам, стремясь нивелировать возможный рост кредитной нагрузки», — пояснил он.

Авторы
Юлия Кошкина, Антон Фейнберг
кредитные карты кризис
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