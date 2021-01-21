Банки за год срезали лимиты по кредиткам почти на ₽10 тыс.

Банки стали осторожнее относиться к держателям кредитных карт: по данным ОКБ, средний лимит по ним в декабре составил 65,4 тыс. руб. против 73,8 тыс. руб. годом ранее. Кредиторы ужесточали политику на фоне роста спроса на кредитки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Средний лимит по банковским кредитным картам, выданным россиянам в декабре 2020 года, составил 65,4 тыс. руб., следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ; на 50% принадлежит Сбербанку), с которой ознакомился РБК. Еще год назад лимит был заметно выше — 73,8 тыс. руб., нынешний уровень — минимальный с июня 2017 года.

«Сегмент кредитных карт считается рискованным для банков, поэтому в условиях неопределенности на фоне первой и отчасти второй волны коронавируса они приняли решение ужесточить кредитные политики в этом сегменте», — сказал РБК гендиректор ОКБ Артур Александрович.

По данным бюро, по сравнению с ноябрем средний лимит по кредитке сократился на 6,5%, при этом выдачи карт росли. Банки заключили 917 тыс. кредитных договоров (+21% к ноябрю) на 60 млрд руб. Объем выдач за месяц вырос на 13% и оказался максимальным с марта 2020-го, хотя в годовом выражении снизился. Банкам необходимо выполнить свои планы по выдаче кредитов, но придерживаться определенного уровня риска, указывает Александрович: в предновогодний сезон количество заемщиков увеличилось, поэтому «имело смысл выдать больше кредитных карт, но с меньшим лимитом».

Тенденцию подтверждают данные Национального бюро кредитных историй. «Действительно, в декабре 2020 года средний размер лимитов по кредитным картам немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем — на 4,5%, или на 3,1 тыс. руб., до 65,4 тыс. руб. (в ноябре 2020 года — 68,5 тыс. руб.)», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Банки сейчас достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт и ориентируются на заемщиков высокого кредитного качества, указывает он, изменение лимитов по кредиткам позволяет им управлять кредитным риском.