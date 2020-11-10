Вадим Беляев встал на защиту Вольфсона

Бывший совладелец «Открытия» представил американскому суду разъяснения по поданному к нему иску

Экс-совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев, живущий в Нью-Йорке под именем Вольфсон, расценил многомиллиардный иск от российских госбанков как попытку «преследования». По его мнению, суд в США не должен его рассматривать

Вадим Беляев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывший совладелец санированного банка «Открытие» Вадим Беляев попросил Верховный суд штата Нью-Йорк отклонить поданный к нему многомиллиардный иск от теперь принадлежащего ЦБ «Открытия» и банка непрофильных активов «Траст». Это следует из направленного в суд юридического меморандума Беляева, с которым ознакомился РБК. Экс-банкир считает, что банки ошиблись с выбором юрисдикции, так как уже начали судиться с ним в России.

Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон, он уехал из России после того, как Центральный банк забрал «Открытие» на санацию в конце августа 2017 года. На тот момент группа «Открытие» была одной из крупнейших частных банковских групп в России, а Беляев был совладельцем «Открытие Холдинга», контролировавшего банк «Открытие», которому, в свою очередь, принадлежал «Траст». Начав оздоровление банков группы, Центральный банк стал их акционером. Его затраты на санацию достигли сотен миллиардов рублей, возвратом части этих средств занимается «Траст», куда были переданы проблемные и непрофильные активы не только группы «Открытие», но и других санированных частных банков — Бинбанка и Промсвязьбанка.

Первый иск в России к Беляеву и бывшему руководству «Открытия» Центральный банк подал в 2019 году. Сумма требований составила 289 млрд руб. В сентябре 2020 года иски к экс-банкиру — на этот раз в США — подали «Траст» и «Открытие»: он участвовал в мошеннической схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга», утверждают истцы. Еще один иск был подан к Беляеву в Великобритании: Высокий суд Англии рассмотрит претензии «Траста» на сотни миллионов долларов, связанные с покупкой «Открытием» облигаций группы О1 Бориса Минца прямо перед санацией.

В чем обвиняют Беляева

«Открытие» и «Траст» в своем иске возлагают ответственность за крах «Открытия» на Беляева, организовавшего, по их мнению, «мошеннические схемы по выводу активов из группы», — Беляев, как крупнейший акционер и президент «Открытие Холдинга» (владел, по информации истцов, более 29% компании), контролировал «дочерние» компании группы, в том числе и банк «Открытие».

Чтобы скрыть происхождение средств, выводимых из группы «Открытие» с согласия или под руководством Беляева, как утверждают истцы, использовался неофициальный периметр компаний, который был подразделен на две группы — группу «ОХ+» (включала в себя 26 компаний, действовавших к выгоде Беляева и других акционеров и топ-менеджеров группы) и группу примерно из 125 компаний, которые занимались транзитом денежных средств. Как правило, «Траст» или «Открытие» выдавали кредиты другим компаниям группы, те в свою очередь делили или комбинировали кредитные средства и переводили в компании-пустышки из неофициального периметра. В результате множества транзакций деньги оседали на счетах офшорных компаний, контролировавшихся Беляевым или его партнерами, отмечается в иске.

В качестве примера банки описывают одну из схем с переводом средств кипрской компании Atesolia, принадлежавшей Беляеву. «Траст» выдал кредит на 39 млрд руб. Otkritie Capital, та приобрела ценные бумаги на всю сумму и вскоре продала их. Вырученные деньги были ссужены другой компании группы — Otkritite Investments. Затем с помощью 83 транзакций с участием компаний из неофициального периметра группы кредитные средства «Траста» оказались в Atesolia Беляева, которая расплатилась с их помощью по долгу перед кипрским коммерческим банком RCB.

Всего в иске описываются подобные транзакции на сумму 83 млрд руб. В нем упоминаются и другие операции, принесшие убыток группе: например, «Открытие» и «Траст» потеряли 24 млрд руб. на операциях с евробондами России (группа выкупила 74% выпуска к 2015 году и пыталась влиять на стоимость бондов), еще 11 млрд руб. банк потерял на транзакциях с облигациями крупной российской нефтяной компании («Ведомости» в 2015 году писали, что «Открытие» могло участвовать в кредитовании «Роснефти» через сделки РЕПО в ЦБ).

В пресс-службе «Траста» РБК сказали, что считают свою позицию по данному иску обоснованной и готовы в соответствующее время подтвердить ее при рассмотрении в суде. РБК направил вопросы в пресс-службу «Открытия».

Что экс-банкир отвечает на претензии

Беляев в поданном адвокатами меморандуме, где используется новое имя экс-банкира — Вадим Вольфсон, попросил суд в Нью-Йорке отказаться от рассмотрения иска «Открытия» и «Траста», сославшись на концепцию forum non conveniens (неподходящая юрисдикция). Требования банков Беляев считает «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими».

«Вольфсон волей случая проживает в Нью-Йорке, связь этого дела с Нью-Йорком на этом заканчивается», — утверждается в документе. «Исковое заявление описывает события, случившиеся в России с участием российских компаний и граждан России. Все требования истцов поданы в соответствии с российскими законами. Бесспорно, такой иск можно было бы подать в России. И в действительности «Открытие» и ЦБ уже предъявили схожие требования к Вольфсону в России, связанные с национализацией «Открытия», — аргументирует бывший совладелец банка.

Защита Беляева приводит и другие доводы в пользу клиента:

«Траст» и «Открытие» в своем иске в «расплывчатой и неподтвержденной форме лишь предполагают», что Беляев устроил и авторизовал спорные транзакции.

«В иске содержится утверждение, что Вольфсон имел фактический контроль над «Трастом» и «Открытием», но нет фактов, подтверждающих такой вывод», — говорится в документе.

Как минимум одно из требований банков «должно» рассматриваться в России — это требование о возмещении убытков в соответствии со ст. 189.23 закона «О несостоятельности», которая устанавливает ответственность лиц, контролировавших кредитную организацию. Российские арбитражи имеют эксклюзивное право на рассмотрение споров о возмещении убытков от банкротства банков, пишет Беляев со ссылкой на позицию эксперта, партнера «Некторов, Савельев и партнеры» Ильи Рачкова. Свой иск по этой статье Центральный банк подал к Беляеву в 2019 году и уже выиграл. Общая сумма требований к нему и другим топ-менеджерам банка составляет 289 млрд руб.

Иски, поданные в Нью-Йорке и России, основаны на одних и тех же обстоятельствах, имеют как минимум одно идентичное требование (по ст. 189.23) и зависят от исхода юридического исследования того, был ли Беляев контролирующим лицом для «Траста» и «Открытия», отмечается в документе. Россия и США не являются партнерами в рамках Гаагской конвенции о получении доказательств, поэтому Беляев вряд ли сможет получить критические для дела документы или показания свидетелей, также сказано в нем.

Наконец, как считает защита Беляева, нью-йоркский иск представляет собой «недопустимое разделение требований». Учитывая проведение разбирательств в России, «истцы не должны получить разрешение на преследование Вольфсона посредством безосновательных дублирующих друг друга судебных разбирательств».

«Это один из последних этапов кампании Центробанка России по сокрытию того, что, как мы считаем, было незаконной национализацией [частных] банков вслед за искусственным кризисом ликвидности, — сообщил РБК Дуэйн Лофт, партнер Boies Schiller Flexner (представляет интересы Беляева). — ЦБ подал иски по всему миру, преследуя господина Вольфсона и всех, кто был связан с банками». «Благодаря нашему решительному ходатайству о прекращении дела мы не считаем, что процесс получит развитие. В противном случае мы покажем, почему утверждения о транзакциях безосновательны», — подчеркнул Лофт.

Как Беляев оказался в Нью-Йорке Беляев пишет, что в 2015–2017 годах он проживал по большей части в России, Англии и на Кипре. «Так как моя бывшая жена и дети живут в Нью-Йорке, я иногда их навещал. Поэтому я снял квартиру в городе», — отметил он. Другой недвижимости в США, по его словам, у него нет.

Добиться рассмотрения иска в США не сложнее, чем в Великобритании, потому что правило forum non conveniens действует примерно одинаково в обеих юрисдикциях, считает управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков. «В англо-саксонской правовой системе место нахождения ответчика — это одна из сильнейших привязок, чтобы доказать юрисдикцию спора», — добавляет он. По словам Кулькова, то, что истцы подали дублирующий иск в России, может повлиять на решение суда, но «есть много примеров, когда английские и американские суды принимали дело к рассмотрению, несмотря на наличие банкротного дела в России». Тем не менее факт такого разбирательства в другой стране принимается во внимание, добавил Кульков.