Банк Англии показал банкноты с портретом Карла III, которые выйдут в середине 2024 года

В Англии показали банкноты с портретом Карла III, которые выйдут в 2024-м

На оборотных сторонах банкнот по-прежнему можно будет увидеть портреты великих британцев — Уинстона Черчилля, Джейн Остин, Уильяма Тернера и Алана Тьюринга

Фото: Bank of England

Банк Англии впервые показал, как будут выглядеть банкноты с портретом короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III, которые выпустят в обращение в середине 2024 года. Карл III станет вторым в истории Соединенного Королевства монархом, портрет которого появится на британских банкнотах, отметил глава Банка Англии Эндрю Бэйли. Портрет Елизаветы II впервые был размещен на британской банкноте в 1960 году, когда в обращение поступила новая купюра в £1.

В сообщении британского ЦБ отмечается, что новые пластиковые банкноты номиналом £5, £10, £20 и £50 сохранят дизайн тех, которые используются сейчас, за одним исключением — вместо портрета королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 2022 года, на их лицевой стороне появится портрет ее сына и вензель нового монарха.

На оборотных сторонах банкнот по-прежнему можно будет увидеть хорошо знакомые британцам портреты — бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля (на £5), писательницы Джейн Остин (£10), художника Уильяма Тернера (£20) и математика Алана Тьюринга (£50).

Банк Англии отметил, что банкноты с портретом Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут изыматься из обращения по мере износа. На замену таким «ветеранам» и будут выходить новые банкноты, которые планируется печатать в количестве, необходимом для замещения потерь. В сообщении регулятора подчеркивается, что решение о постепенной замене старых банкнот принято «в целях минимизации экологической и финансовой нагрузки» по инициативе королевского двора.

Коронация нового монарха намечена на май 2023 года, и первые банкноты с его портретом появятся в обращении уже после того, как он официально станет королем. Напомним, что принц Чарльз, старший сын Елизаветы II, взошел на престол в возрасте 73 лет, став старейшим королем Британии на момент начала правления.

Эдуард VIII, старший брат деда нынешнего короля, провел на троне менее года (с января по декабрь 1936 года) и отрекся от престола, не успев короноваться, так что королевский монетный двор успел отчеканить лишь пробные монеты с его портретом, которые в обращение не поступали.

Двоюродный племянник Эдуарда VIII такой участи избежал — первые монеты с портретом Карла III в обращение уже выпустили, с начала декабря в Британии появились монеты в 50 пенсов с его профилем. Согласно традиции, монархи на британских монетах смотрят в сторону, противоположную той, куда смотрел их предшественник. А так как мать Карла III Елизавета II смотрела вправо, профиль ее сына повернут налево.