Да здравствует король Карл III: биография принца Чарльза в 11 фото

На фото: принц Чарльз с няней, ноябрь 1950 года.

Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года и стал первым ребенком принцессы Елизаветы, носившей титул герцогини Эдинбургской, и Филиппа Маунтбеттена. Юный принц был крещен архиепископом Кентерберийским и получил имя Чарльз Филипп Артур Джордж.

В три года, после смерти в 1952 году своего дедушки Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, принц стал наследником британского трона и получил титулы герцога Корнуолльского и герцога Ротсейского. В четыре года он присутствовал на коронации матери в Вестминстерском аббатстве и наблюдал за церемонией вместе с бабкой, королевой-матерью Елизаветой, и теткой, принцессой Маргарет. А еще через пять лет, в июле 1958-го, Чарльз получил титул принца Уэльского