Денежный рынок на Мосбирже остался почти без долларов и евро

С конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро. Отчасти их заместили юани, чья доля в будущем может вырасти, полагают эксперты

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Доля доллара и евро в торгах на денежном рынке Московской биржи резко упала по сравнению с началом года, рассказал РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

«[В начале года] порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — сообщил Титов.

Денежный рынок — это площадка для займов: одни компании размещают на нем денежные средства (ликвидность) в разных валютах, а другие привлекают средства по рыночным ставкам. На денежном рынке участники могут привлекать ликвидность не только друг от друга, но и от Банка России, Казначейства, ВЭБа или Пенсионного фонда России. Две основные операции денежного рынка — это операции РЕПО (продажа актива с обязательством обратного выкупа его через определенное время) и депозиты (их можно размещать в Национальном клиринговом центре или в банках на основе результатов аукционов). В сегменте РЕПО на денежном рынке работают профессиональные участники — банки, брокеры, управляющие и страховые компании. В сегменте депозитов помимо профучастников могут работать и нефинансовые компании, но их капитал должен быть не менее 500 млн руб.

За счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%, указал он, еще 5% приходится на юани. Сам сегмент денежного рынка в юанях появился недавно, обратил внимание Титов. Первые шаги были сделаны в начале июня 2022 года, а окончательно он сформировался к концу сентября. Полного замещения долларов и евро пока не произошло, но участники «очень активно перекладываются», констатировал Титов.

Что еще изменилось на денежном рынке

По сравнению с началом года уменьшились объемы торгов. Так, открытая позиция РЕПО с центральным контрагентом и клиринговыми сертификатами участия (КСУ) по сравнению с началом года сократилась с 4,5 трлн до 3,7 трлн руб., в моментах падая до 3,5 трлн руб. По словам Титова, рынок сокращался в первую очередь на валютную составляющую, «сейчас все постепенно восстанавливается».

Также с конца февраля на денежном рынке наблюдалось сокращение среднего срока сделок, отметил Титов. «Если раньше участники заключали сделки на неделю или месяц, то [с конца февраля] стали совершать больше сделок овернайт (однодневных. — РБК), снизив горизонт планирования. В связи с уходом в овернайт мы увидели резкий всплеск объемов торгов, сделки стали чаще совершаться, поэтому для оценки объемов мы смотрим именно на открытую позицию, она более показательна с точки зрения оценки рынка», — пояснил он. Сейчас рынок, по словам эксперта, стал более спокойным, и средний срок сделок увеличился до трех дней.

Что касается структуры участников денежного рынка, то кардинальных изменений в ней не произошло, хотя он лишился доли иностранцев в 8–10% (выходили на рынок через российских профучастников). Ее сейчас замещают российские игроки, которые наращивают позиции и активность, говорит Титов. Наиболее явно это видно в депозитах с центральным контрагентом, где объем открытой позиции вырос на 40–45%. «Корпорации, которые уже работали на рынке, стали размещать чуть больше, также стали приходить новые, интересоваться, как они могут снизить риски за счет таких сделок», — объяснил Титов. Раньше эту ликвидность участники размещали в банках.

В будущем иностранцы могут вернуться на российский рынок, допускает Титов. В первую очередь это будут инвесторы из дружественных стран. В конце 2021 года корпорации из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили прямой доступ на денежный рынок Мосбиржи, но в начале февраля регуляторные ограничения закрыли доступ для всех категорий нерезидентов, отметил директор департамента Мосбиржи. «Сейчас ситуация начинает понемногу «оттаивать», и из стран ЕАЭС мы готовы начать принимать банки, брокеров, корпорации на рынок депозитов с центральным контрагентом. Регулятор поддерживает возвращение таких нерезидентов», — указал Титов.

Мосбиржа рассчитывает, что в дальнейшем срок сделок на денежном рынке может увеличиться. Добиться этого площадка намерена за счет выведения на рынок инструментов с плавающей ставкой, привязанной к RUSFAR (индикатор, отражающий стоимость фондирования в китайских юанях на российском рынке) или RUONIA (ставка по межбанковским кредитам). Привязка к плавающему значению будет купировать риск изменения процентных ставок (например, если сегодня участник разместил ликвидность под 6%, а завтра привлек под 10%, то получил «минус» в 4%), что будет способствовать размещениям на более длинный срок, полагает Титов. По его прогнозам, такие инструменты могут появиться на рынке в первой половине 2023 года.

Перспективы новых валют на денежном рынке

Титов допустил появление на денежном рынке новых, альтернативных доллару и евро валют. Но это всецело будет зависеть от спроса на них участников, подчеркнул Титов. Пока этот спрос небольшой.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин пока не видит новых валют, которые могут появиться на денежном рынке. «Но нельзя исключать, что переход на торговлю с теми же странами СНГ в местных валютах будет требовать определенного объема операций», — допускает он. Президент Ассоциации специалистов финансового рынка «ACI Россия» Евгений Егоров видит экономические предпосылки для привлечения казахского тенге и белорусского рубля. «Но это маленький сегмент, а для того, чтобы образовался денежный рынок, нужен постоянный и довольно масштабный поток спроса и предложения», — заключает он.

И Егоров, и Сусин допускают, что доля юаня на денежном рынке в дальнейшем может вырасти и заместить выпавшие объемы в долларах и евро, но как быстро это произойдет — сказать сложно. «У банков уже сформировались достаточно большие пассивы в китайской валюте, но пока еще не сформировались кредитные портфели в сопоставимых объемах. То есть появляются продукты и на пассивной, и на активной стороне. Безусловно, это все будет требовать более активного и более емкого, глубокого, ликвидного денежного рынка», — объясняет он.

Егоров более скептичен — он полагает, что столкнувшиеся с валютными рисками участники рынка скорее будут выбирать рубли, чем юани. «Практика показала, что надежным активом является только местная валюта и бумаги, номинированные в ней (то есть в РФ это рубль и рублевые бумаги), и здесь речь не только о России, а про все страны в принципе», — указывает он. Валютный предел для денежного рынка обозначен, это 20% (по аналогии с долей евро и долларов до 24 февраля), если мы и достигнем его в юанях, то на это уйдут годы, говорит эксперт.

Доля долларов и евро на денежном рынке в обозримом будущем будет оставаться в районе 1%, прогнозирует Егоров. «На мой взгляд, спроса на размещение или привлечение долларовой и евровой ликвидности нет. Возможно, иногда она может требоваться трейдерам на валютном рынке Мосбиржи, чтобы фондировать короткие позиции, но коротких позиций сейчас не так уж много», — объясняет он.

Спрос на валютные денежные операции на российском рынке есть, так как мы остаемся открытой экономикой, не согласен Сусин. Он считает, что «недружественные» валюты будут уходить на межбанковский рынок, «более распределенный, где нет риска [санкций] в отношении центрального контрагента, роль которого выполняет Национальный клиринговый центр». Санкции в отношении него ЦБ допускал еще летом.