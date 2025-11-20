«Дом.РФ» привлек на бирже ₽25 млрд

«Дом.РФ» разместил акции на Мосбирже по максимальной заявленной цене — ₽1750 за бумагу. 70% привлеченных средств пришлось на институциональных инвесторов, а 30% — на розничных. Стоимость госкомпании оценили в 315 млрд руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Группа «Дом.РФ» провела первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлекла от инвесторов 25 млрд руб., следует из данных сайта раскрытия корпоративной информации. Общий объем размещенного пакета (10,1%) оценивается в 31,7 млрд. Он складывается из нескольких компонентов:

Объем предложения институциональным и розничным инвесторам при размещении составил 25 млрд руб.

Сверх этой суммы, в целях обеспечения механизма стабилизации, компания разместила акции на 2 млрд руб.

Помимо этого, были приобретены акции в объеме 4 млрд руб. для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников. Они будут находиться под управлением внешнего профессионального оператора.

Еще 0,7 млрд руб. акций «Дом.РФ» выкупили сотрудники госкомпании за счет собственных средств.

Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона — 1750 руб. за бумагу. Доля free-float составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала компании. Доля государства в капитале снизилась до 89,9%.

Торги акциями с тикером DOMRF начнутся в четверг, 20 ноября в 16:00 мск. Акции института развития в жилищной сфере вошли в котировальный список первого уровня Мосбиржи.

С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация «Дом.РФ» на момент начала торгов составит 315 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, на 30 сентября капитал группы составлял 408,5 млрд руб. До начала размещения «Дом.РФ» оценивался в 349-444,8 млрд руб., то есть в диапазоне 0,85-1,1 капитала.

После раскрытия ценового диапазона размещения книга заявок на акции «Дом.РФ» была покрыта в течение одного дня, писал РБК. Букбилдинг продолжался до 13:00 мск 19 ноября. Источники РБК, знакомые с ходом размещения, говорили о высоком спросе инвесторов на бумагу. 18 ноября «Дом.РФ» увеличил желаемый объем размещения с 20 до 25 млрд руб. «В настоящий момент по верхней границе текущего ценового диапазона получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов, также высокий интерес проявляют розничные инвесторы», — сообщали тогда в компании. По данным «Коммерсантъ», суммарный спрос на акции «Дом.РФ» по итогам сбора книги заявок составил 80–125 млрд руб., то есть в 4-5 раз превысил изначальную величину предложения.

На покупку бумаг поступило более 40 заявок от институциональных инвесторов и свыше 50 тыс. заявок от розничных инвесторов, уточнили в «Дом.РФ». 70% размещенного объема акций выкупили институциональные инвесторы, оставшиеся 30% — частные. Среди институционалов приоритет отдали якорным инвесторам — им была обеспечена аллокация акций примерно в 90% от размера заявки. В их числе были «Астра УА», «ВИМ Инвестиции», УК «Ингосстрах- Инвестиции», раскрывала ранее госкомпания.

«Аллокация институциональным инвесторам определялась с учетом времени получения заявки: заявки, полученные в первый день периода предварительного сбора заявок, рассматривались компанией как более предпочтительные», — говорится в раскрытиии«Дом.РФ».

Аллокация бумаг частным инвесторам была равномерной и не зависела от брокера, указали в «Дом.РФ». Она составила около 15% от размера заявки. Минимальная гарантированная аллокация частному лицу — 5 акций, распределение осуществлялось независимо от того, в какой срок участник сделки подавал заявку на покупку бумаг. Розничные инвесторы, направившие более 10 заявок, не получили аллокации. «Дом.РФ» также отдал приоритет сотрудникам госкомпании, пожелавшим поучаствовать в IPO. Таким инвесторам была обеспечена аллокация в размере 100% от размера заявки.

IPO «Дом.РФ» — первая приватизационная сделка из списка Минфина до 2030 года. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «РИА Новости» говорил: «Для нас важно, чтобы сделка «Дом.РФ» показала, что публичный рынок акционерного капитала является доступным источником привлечения средств для государственных компаний».