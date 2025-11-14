«Дом.РФ» собрал заявки на IPO по верхней границе цены

Инвесторы предъявили высокий спрос на бумаги «Дом.РФ». Книга заявок на акции госкомпании покрыта за несколько часов после объявления цены, рассказали источники РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Книга заявок на первичное размещение акций «Дом.РФ» покрыта в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона — 1750 руб. за бумагу. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом размещения. «Книга заявок покрыта по верхней границе», — сказал он.

Информацию о покрытии книги подтвердили еще два источника среди организаторов сделки. Один из них уточнил, что инвесторы выразили готовность приобрести бумаги госкомпании по максимальной заявленной цене. «В динамике спрос продолжает прибывать», — добавил он.

Утром 14 ноября группа «Дом.РФ» объявила диапазон размещения акций на Мосбирже в коридоре 1650–1750 руб. за акцию. Окончание сбора заявок было намечено на 13:00 мск 19 ноября. Заявленный диапазон цен соответствовал рыночной капитализации компании от 267 млрд до 283 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Минимальный заявленный объем размещения составляет 20 млрд руб. Количество акций, которые в итоге будут предложены инвесторам в рамках IPO, должно быть определено по результатам сбора книги заявок.

При этом «Дом.РФ» получил уведомления от ряда институциональных инвесторов о намерении купить его акции на сумму более 10 млрд руб. К якорным инвесторам относятся, в частности, «Астра УА», «ВИМ Инвестиции», УК «Ингосстрах- Инвестиции» и другие компании.

Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября с тикером DOMRF. Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. Государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода группы на биржу.

После выхода на биржу «Дом.РФ станет первой частично приватизированной госкомпанией из плана Минфина. Сделка планировалась с весны 2024 года. Крупные инвестбанки прогнозировали высокий спрос на акции института развития и допускали, что на IPO «Дом.РФ» может быть оценена в 349–445 млрд руб.

Ранее зампред «Дом.РФ» Максим Грицкевич говорил в интервью РБК, что окно для вывода компаний на биржу не закрыто, хотя российский фондовый рынок последние месяцы находился в стрессе.