Сбербанк перестанет давать скидки к ставкам льготной ипотеки

Сбербанк установил единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам в связи с изменением требований правительства к ним. В частности, по ипотеке с господдержкой минимальная ставка вырастет до 8%

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Сбербанк устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, а также отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК. Изменения вступят в силу с 20 сентября.

Решение принято в связи с выходом постановления правительства, которое снизило на 0,5 п.п. размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготных программ, а также увеличило размер необходимого первоначального взноса для участия в них с 15 до 20%.

«Так, по программе «Господдержка» минимальная ставка на любую цель составит — 8%, по программе «Семейная ипотека» — 6%, по «Ипотеке для IT» — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — 2% при оформлении страховании жизни и здоровья. При этом по заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, Сбербанк сохранил прежние условия по ставкам», — сообщили в «Сбере».

Еще вечером 19 сентября, как следовало из данных на сайте «Домклик» (ипотечный онлайн-сервис Сбербанка), купить квартиру в новостройке с господдержкой можно было по ставке от 7,7%, по программе для IT-специалистов — от 4,7%, по «семейной» ипотеке — от 5,7%, по «Дальневосточной» — от 1,7%.

«Кроме того, в связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам», — подчеркнули в «Сбере». На прошлой неделе ЦБ повысил ставку с 12 до 13%. При этом «Сбер» также пообещал повысить ставки по некоторым вкладам в ближайшие дни.

Как писал РБК, с 19 сентября банк повысил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам на 0,1 п.п. (до 10,1%, 15,1% и 20,1% в зависимости от программы). Ранее ЦБ повторно ужесточил для кредитных организаций требования к выдаче ипотеки — в частности, резко поднял макропруденциальные надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом. Согласно решению ЦБ, 10%, 15% и 20% граничные лимиты, выше которых надбавки уменьшаются.