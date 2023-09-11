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В «Сбере» предупредили о риске снижения спроса на ипотеку на 30%

Первый зампред Сбербанка Ведяхин: спрос на ипотеку снизится на 20–30%
До конца года интерес россиян к ипотеке заметно снизится, считает первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин. Но причина не в возросших ставках, а в ужесточении требований ЦБ
Сбербанк SBER ₽255,68 -1,2% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Во втором полугодии 2023 года рынок ипотеки продемонстрирует резкое сжатие из-за регуляторных требований ЦБ: спрос клиентов-физлиц на ипотеку на первичном рынке сократится на 20–30% относительно уровней первой половины года, рассказал в интервью телеканалу РБК зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«Что касается физлиц, то здесь скорее не ставка [влияет], потому что физлица на ставку меньше реагируют, здесь скорее макропруденциальные лимиты. Мы думаем, что снижение до конца года спроса на ипотеку будет 20–30% на первичное жилье (по сравнению с первой половиной 2023 года. — РБК). Это достаточно большие цифры», — отметил топ-менеджер.

Полную версию интервью смотрите в программе «Индекс недели» на телеканале РБК 15 сентября в 14:10.

По данным ЦБ, в первом полугодии российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 3 трлн руб. (.pdf) Во втором квартале портфель участников рынка вырос на 7% против 4,2% в январе—марте. Этот сегмент рынка «демонстрирует признаки перегрева», указывал регулятор.

С начала года Банк России последовательно ужесточал требования к выдаче ипотечных ссуд — в частности, резко увеличивал макропруденциальные надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом, особенно если они выдаются заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Изменения вступили в силу 1 мая, дополнительно надбавки будут повышены с 1 октября. Кроме того, с 1 июня ЦБ потребовал от банков создавать больше резервов по кредитам со сверхнизкими ставками от застройщиков.

На 1 сентября средняя ставка в топ-20 банков по нельготным ипотечным кредитам на новостройки достигла 13,76%, а по ссудам на готовое жилье — 13,97% годовых, следует из статистики «Дом.РФ». (.pdf) Стоимость ипотеки начала резко расти на фоне увеличения ставки ЦБ — Банк России ужесточил денежно-кредитную политику в июле, а в августе внепланово поднял ставку до 12% годовых. С начала июля средние ставки по ипотеке увеличились на 2,7–2,8 процентного пункта. Сбербанк, как и многие российские банки, поднимал базовые ставки по рыночным ипотечным программам — до 13,7% по кредитам на новостройки и готовое жилье.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Элина Тихонова
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