Сбербанк увеличил минимальный первый взнос по ипотеке на 0,1 п.п.

«Сбер» изменил пороговый уровень первоначального взноса по ипотечным программам, повысив его на 0,1 процентного пункта. Ранее ЦБ ужесточил для банков надбавки в зависимости от величины первого взноса

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Сбербанк изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотеке, следует из информации на его сайте. Для рыночных программ значение стартового взноса увеличилось на 0,1 процентного пункта — теперь это 10,1% вместо прежних 10%.

Речь идет и о льготных программах. Так, по ипотеке на новостройки, Семейной, Дальневосточной и IT-ипотеке минимальный размер первоначального взноса у Сбербанка теперь составляет 20,1%. Согласно постановлению правительства, первоначальный взнос по основным льготным ипотечным программам с 20 сентября повышается до 20%.

По рыночным программам российские банки, как правило, устанавливают размер первоначального взноса в виде целого числа. Изменение на 0,1 п.п. на практике означает для потенциальных заемщиков повышение расходов на первоначальный взнос от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Например, при покупке недвижимости стоимостью 10 млн руб. повышение первого взноса с 10 до 10,1% требует дополнительных расходов в размере 10 тыс. руб.

РБК направил запрос в Сбербанк о причинах такого повышения.

Сотрудник call-центра «Сбера» сообщил, что решение об изменении пороговой величины первоначального взноса было принято «буквально неделю назад», но не стал объяснять причины, сославшись на «отсутствие таких полномочий».

Ранее Банк России повторно ужесточил для кредитных организаций требования к выдаче ипотеки — в частности, резко поднял макропруденциальные надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом. Изменения вступят в силу с 1 октября. Сильнее всего меры затрагивают ссуды на новостройки со стартовым взносом ниже и равном 10%: по ним коэффициент риска составит 9 против 1,5, которые применялись раньше. Такая надбавка означает, что при расчете нормативов достаточности капитала каждые 100 руб. такого кредита будут «стоить» банку как 900 руб. Для ипотеки на новостройки с первоначальным взносом выше 10% и до 15% включительно надбавки ниже: они начинаются от 2,5 и доходят до 6 в зависимости от ПДН (предельной долговой нагрузки) заемщика. Подобная картина и с надбавками для первоначального взноса от 15 до 20% включительно: они выше, чем от 20 до 30%. Коэффициенты не применяются только к кредитам с первоначальным взносом свыше 30% для заемщиков с ПДН до 70%.

Сам Банк России называл новые уровни надбавок «запретительными», но подчеркивал, что меры нужны для ограничения доли высокорисковой ипотеки. По оценкам регулятора, во втором квартале 39% кредитов на покупку жилья в новостройках были выданы заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 80% — то есть тем, кто уже тратит на платежи по кредитам свыше 80% своего среднемесячного дохода. За два года уровень таких высокорискованных выдач вырос почти вдвое. В сегменте готового жилья на слишком закредитованных клиентов приходилось 43% продаж во втором квартале против 23% два года назад.

Ужесточение требований ЦБ по ипотеке скажется на спросе и выдачах, говорил в интервью телеканалу РБК первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин. Он прогнозировал, что спрос в сегменте строящегося жилья во второй половине года окажется на 20–30% ниже уровней первого полугодия.